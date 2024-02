"MAŠI I JAKŠI NISAM OVO REKLA" Hrvatska glumica progovorila o razvodu od Momčila Otaševića:Evo kako je raspad braka objasnila deci

Voditeljka Lana Gojak Bajte ugostila je poznatu hrvatsku televizijsku i pozorišnu glumicu Jelenu Perčin, sa kojom je razgovarala o majčinstvu. Jelena, kao majka četrnaestogodišnje Lote, petogodišnje Maše i trogodišnjeg Jakše, imala je mnogo toga da kaže na ovu temu. Lana i Jelena su svoj prijatan razgovor započele uspomenama iz detinjstva.

- Imala sam zaista idilično detinjstvo. Odrasla sam na Lopudu u kombinaciji sa Konavlima i pamtim ga po velikoj slobodi. Mogli smo da se družimo i dane provodimo na ulici igrajući se. Živeli smo u skladu sa prirodom i njenim ritmom. .aši roditelji nisu bili sa nama, sami smo osmislili sadržaj za igru, za razliku od danas, gde je roditelj sve više uključen, i mora da smisli neko zanimanje za dete - rekla je Jelena.

Jelena je priznala da bi, da je mogla, do tridesete godine bi rodila sve troje dece.

- Sad kad pogledam, zarad sopstvene energije, bilo bi mi mnogo lakše da sam sve troje dece rodila pre svoje tridesete. Nikada nisam razmišljala da li želim da budem majka, da li će se to desiti ili ne, nisam previše razmišljala o majčinstvu. Kada sam i sama zatrudnela, bila sam veoma srećna i vrlo rano sam se povezala sa bebom.

Ono što je Jelenu najviše brinulo tokom svih trudnoća su strahovi da li će sa bebom sve biti u redu, da li će sve proći u redu. Sva tri puta se porodila prirodnim putem, bez epiduralne anestezije.

- Dosta sam pribrana u glavi i ne paničim. Postavila sam sebi da je to zadatak koji moram da uradim. Volim da se informišem i proučim stvari unapred, kada sam došla da se porodim dete, već sam znao mnogo o procesu rađanja. Moje jedino pitanje je bilo da li otvaram dinamikom kojom treba i kada sam dobio potvrdan odgovor, nije bilo potrebe za epiduralnom, jer bi to usporilo proces. Čisto logično je da sve ide kako treba, stisneš zube i uradiš što pre. Druga je priča kada se ne otvaraš i treba sačuvati snagu, u tom slučaju može epiduralna. Ali da biste rodili, morate da osetite.

Jelena Perčin je govorila i o tome kako da kroz razgovor deci zajedno razjasnimo proces razdvajanja.

- To je veoma različito i individualno. Moj prvi razvod je bio potpuno drugačiji od ovog drugog, jer su različiti ljudi umešani. Postoji situacija u kojoj možete dati sve od sebe i nadati se najboljem. Nema pravila. Posledice mogu biti ovo i ono, ali mislim da je mnogo teže biti u lošem braku. Za nas nije velika promena jer mama, to je naš posao, nije bilo mnogo, on je mnogo radio, tako da u tom smislu nije bio šok za decu. Mislim da je važno, a ono što mi se od početka pokazalo jeste da postoji komunikacija. Da deca vide komunikaciju između roditelja i da ona nije patološka. Ako je moguće, čovek uspe da ostavi deo svog besa, povređenosti... po strani. Da zaista stavim decu na prvo mesto - rekla je Jelena. Ona je istakla da je komunikacija između razdvojenih supružnika veoma važna.

- Ako se to ne može normalno, onda što je moguće više izbegavajte komunikaciju pred decom, upravo zato što čitaju ove znakove. Deca su zapravo veoma prilagodljiva, ne treba previše da mistifikujem. Važno mi je da nikada rekla Loti, a sada ni Maša i Jakši: Mama i tata više nisu zajedno jer se ne vole! Maša i Jakša su još uvek premali. Kasnije sam to komunicirala sa Lotom, negde u prvom razredu počela je da postavlja pitanja. Onda bi joj rekla, ne, volim tvog tatu. Nismo više zaljubljeni, nismo više u braku, ali ja ga volim i on mi je prijatelj i nekako mi je važan, jer je tvoj tata. I onda tu nekako steknu neku stabilnost i ne osećaju da moraju da biraju između dva roditelja - zaključila je Jelena Perčin.

