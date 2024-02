SNUŽDENA FACA PRINCA VILIJAMA UKRALA ŠOU NA DODELI BAFTE: Ovo je spisak dobitnika britanskog Oskara, dominacija OPENHAJMERA

Večeras se održala 77. dodela BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) nagrada koju mnogi nazivaju i britanskim Oskarom. Crvenim tepihom su prošetale brojne svetske zvezde, a dobar deo njih je dobio i nominaciju.

Međutim, kako su britanski mediji opsednuti kraljevskom porodicom sve oči su bile uprte u princa Vilijama koje se sam pojavio na ovom viskoprofilnom događaju čiji pokrovitelj je upravo njegova porodica. Naime, princeza Kejt se odmara posle operacije abdomena i neće se pojavljivati u javnosti duže vreme.

Princ je sam prošao crvenim tepihom, a slika njegovih stisnutih usana je svima privukla pažnju jer ovo je jedan od važnijih događaja u Velikoj Britaniji od kada je počela zdravstvena kriza na dvoru.

Izgledao je snuždeno i umorno. Najpre se mislilo da će propustiti večerašnji događaj, ali on je želeo da na ovom događaju kao predsednik BAFTA predstavlja sebe i svoju suprugu.

On se srdačno pozdravio sa Dejvidom Bekamom, Kejt Blančet i ostalim zvanicama u londonskoj Royal Festival Hall. Inače, Vilijam je predsednik BAFTA od 2010. a Kejt je prvi put sa suprugom prisustvovala događaju 2017. godine.

Što se tiče 7. umetnosti, Nolanov "Openhajmer" je imao najviše nominacija, čak 13, od najboljeg filma, režisera, adaptiranog scenarija, najboljeg sporednog/glumca, glumicu... Uspeo je da osvoji čak 7 BAFTA nagrada.

Sa drugim najvećim brojem nominacija, dobitnik Zlatnog lava u Veneciji Jorgosa Lantimosa, "Poor things" bori se za ukupno 11 nagrada, uključujući najbolji film i najbolji britanski film, adaptirani scenario i glavnu glumicu za Emu Stoun. Lantimos je iznenađujuće izostavljen iz nominacije za režiju.

U trci je i film Martina Skorsezea "Killers Of The Flower Moon", sa devet nominacija - najbolj film, sporedni glumac za Roberta de Nira i u snimanju za Rodriga Prieta. Međutim, film nije dobio nominacije ni za režiju, ni za glavnu glumicu.

Kanska drama Džonatana Glejzera "The Zone of Interest" takođe ima devet nominacija, što je britanskom reditelju najbolji skor do sada.

Među ostalim vodećim filmovima su Anatomija pada, dobitnik Zlatne palme u Kanu, Preostali iz Fokusa Aleksandra Pejna i Netfliks film Maestro Bredlija Kupera. Svaki od njih ima sedam nominacija. Fantastična drama Endrua Hejga „Svi mi stranci“ dobila je šest, a Barbi Grete Gervig (iako, nažalost, nije Greta Gervig za režiju) i Soltburn Emeralda Fenela, po pet.

BAFTA je još jedan prethodnik Oskara koji nam može dati jasniju naznaku šta će se sve dešavati u Dolbi teatru 10. marta, a kako se čini, biće nagrada za Kristofera Nolana i njegov film Openhajmer.

Ovo su dobitnici nagrada BAFTA za 2024. godinu:

Najbolji film

Openhajmer

Najbolja glumica

Ema Stoun, Poor things

Najbolji glumac

Kilijan Marfi Openhajmer

Režiser

Kristofer Nolan, Openhajmer

Šminka i frizura

Poor Things, Nadia Stejsi, Mark Kulie, Džos Veston

Kostim

Poor Things, Holi Vadington

Najbolji britanski film

The Zone of Interest, Džonatan Glejzer, Džejms Vilson

Britanska kratka animacija

Crab Day; Ros Stringer, Bartosz Stanislavek, Aleksandra Sjukulak

Britanski kratki film

Jellyfish and Lobster; Jasmin Afifi, Elizabet Rufai

Produkcija i dizajn

Poor Things; Shona Heath, Džejms Prajs, Zsuzsa Mihalek

Zvuk

The Zone of Interest; Džoni Brns, Tarn Vilers

Orginalna muzika

Openhajmer, Ludvig Goranson

Dokumentarac

20 Days in Mariupol, Mstislav Černov, Ranej Aronson Rat, Mišel Mizner

Najbolja sporedna glumica

Da’Vine Joy Randolph; The Holdovers

Najbolj sporedni glumac

Robert Dauni Dž., Openhajmer

Adaptirani scenario

American Fiction, Kord Džeferson

Sinematografija

Openhajmer, Hojt van Hojtema

Montaža

Openhajmer, Dženifer Lame

Kasting

The Holdovers, Suzan Šopmejker

Flim van engleskog govornog područja

The Zone of Interest, Džonatan Glejzer, Džejms Vilson

Izuzentni debi britanskog pisca, režisera ili producenta

Earth Mama, Savana Lif (pisac, režiser, producent), Širli O’Konor (producent), Medb Riordan (producent)

Animirani film

The Boy and the Heron, Hajao Mijazaki, Tošio Suzuki

Specijani vizuelni efekti

Poor Things, Sajmon Hju

Orginalni scenario

Anatomy of a Fall, Žastin Trie, Artur Harari

