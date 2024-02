PRIVLAČI PAŽNJU GDE GOD SE POJAVI: Crnogorski maneken koji godinama gradi uspešnu karijeru u Kini i otkriva zašto mu je tamo dom

Crnogorski maneken Nemanja Čalić, koji već dugi niz godina gradi uspešnu karijeru u Kini, zaštitno je lice ovogodišnjeg Montenegro Fashion Weeka, koji će se na nekoliko lokacija u glavnom gradu održati od 20. do 25. aprila.

Čalić se prisetio svojih prvih koraka na modnoj pisti, otkrio svoje planove i ambicije za blisku, ali i dalju budućnost, a otkrio je i da razlog zbog kojeg Kinu sada smatra svojim domom.

“Kao momak koji je rođen i odrastao u Podgorici, mogu reći da u vreme kad sam počeo da se bavim modelingom, to nije bio baš popularan izbor karijere”, počinje razgovor maneken, osvrtanjem na odluku koja mu je promenila tok života.

“Mnogo češće smo se sretali sa određenim predrasudama, dok kod mlađih generacija, mlađih kolega to nije više tako”, tvrdi on, a zatim se priseća i prvog angažmana.

“Pre otprilike šest godina Amer Kadić, tada glavni skaut i vlasnik agencije ‘AK Models’ me je našao na Facebooku i uz određene korekcije i smernice vrlo brzo sam odradio i prvo snimanje sa Aleksandrom Jaredićem”, prepričava on i dodaje da je ubrzo nakon toga pozvan da učestvuje i na prvoj reviji.

Kako kaže, to je takođe bilo za crnogorsku Nedjelju mode, pa ova manifestacija ima poseban značaj za njega.

“Sećam se da sam bio veoma nervozan, jer se prvi put pojavilo toliko ljudi, koji su došli da gledaju nešto što ja iznosim, nešto u čemu ja imam ulogu”, priznaje Čalić i dodaje da među kolegama nije bilo ljubomore, već naprotiv solidarnosti.

“Pomoć starijih kolega je bila krucijalna, pa je sve i proteklo u najboljem redu. Od tada je prošlo mnogo snimanja, revija, zemalja i kontinenata, ali se tog momenta uvek rado setim. Do sada sam radio mnogo poznatih brendova, Dolce&Gabbana, Vivienne Westwood, Calvin Clein editorial, naslovnicu za pekinški Harper’s Bazaar...”, ponosno nabraja, a zatim otkriva kako je došlo do njegovog odlaska za Kinu.

“Tamo sam već više od četri godine i nikad ne bih ni slutio da ću tu ostati, ali sticajem okolnosti, u Kini sam upoznao pre svega devojku koju volim, koju sam na kraju i oženio”, ističe on razlog zbog kojeg je Kina pored Crne Gore, sada njegov dom, ali priznaje da je u početku bilo teško raditi kilometrima daleko od porodice.

“Ali iskreno, trenutno mi više odgovara ova sredina (Kina) nego nazad doma, jer smatram da mogu više da napredujem kao individua, da se upotpunjavam i usavršavam u mnogim smerovima”, priznaje Čalić, koji je ipak siguran da će se jednog dana vratiti da živi u Crnoj Gori “ali ne baš sada”.

“Gde god da odem, trudim se da sklapam nova prijateljstva, ali je Peking dom mnogim prijateljima koje sam stekao ne samo tu, već i na drugim mestima”, ističe maneken, koji kaže da se ni u jednom trenutku nije pokajao zbog odluke da radi na drugom kontinentu.

“U životu se nisam kajao ni za šta. Svi mi grešimo i iz grešaka učimo. Kajao bih se da nikad nisam probao da budem što god sam poželio, jer tako ne bih znao. Padovi te oblikuju kao osobu. Lako je biti srećan i nasmejan kada je sve u redu, ali treba naučiti da držiš glavu gore kad naizgled ništa ne ide od ruke”, njegov je savjet.

Iako je Čalić veoma uspešan u Kini, s vremena na vreme dolazi u Crnu Goru poslovno, jer se uvek rado odazove organizatorima domaćih manifestacija, a tako je i ovoga puta kada je izabran za zaštitno lice Nedjelje mode.

“Kad god sam u Crnoj Gori trudim se da održavam saradnje i učestvujem u manifestacijama iz jednostavnog razloga - negovanje odnosa. Lako bi bilo dići glavu i zaboraviti ko je bio tu kada sam kretao, ali to ne bih bio ja”, tvrdi on.

“Biti zaštitno lice Nedelje mode u svojoj zemlji je mnogo lepa stvar, mene ispunjava. Posebno, jer tu organizaciju vodi moj dobar prijatelj Srđa Lubarda, pa mi je izuzetno drago sa njim raditi kvalitetne stvari, fotografije revije i slično.

Naravno, Đorđe Živaljević je fotograf sa kojim nemaju svi priliku da sarađuju, veoma talentovan, a i skroman, pa koristim svaku šansu da od svih njih naučim po nešto, bilo o modelingu, ili o životu”, odgovara Čalić.

Planira da glumi u Holivudu

Pre dve godine crnogorski mediji objavili su informaciju da je Čalić dobio i ulogu u visokobudžetnom kineskom filmu “Asura” režisera Penga Zanga, a kako informacija o tome nema na IMDB-u, filmskoj enciklopediji na internetu, maneken za “Vijesti” odgovara na pitanje da li su ti navodi tačni.

“Istina je. Radio sam već par filmova do sada i moj san je da u glumačke vode ozbiljnije uplivam, a do sada mi je najveći uspeh u tom domenu kratki film sniman specijalno za Kanski festival, u kojem sam igrao glavnu ulogu. Film se zove ‘Expat of China’ i nadam se da će biti pušten odmah nakon kanskog festivala. Film je već dobio nagradu u Britaniji za najbolji trailer u ‘home productionu’”, pohvalio se on.

Čalić ne krije ambicije koje prema filmskoj karijeri i kaže da se nada da će nastaviti sa glumom i van Azije.

“Plan je da nastavim da se bavim glumom, pa ako sve bude u redu, to nastavim da radim i u Holivudu”, kazao je on.

Kurir.rs/Vijesti