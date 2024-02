"ONE SU ISTA OSOBA" Razlika među njima je 16 godina, a niko ne zna ČVRSTU VEZU koja ih spaja: Kad su se pojavile sve je bilo jasno

Holivudska glumica Blejk Lajvli uslikana je sa Robin Lajvli, za koju malo ko zna da joj je sestra, a lepotice su viđene nedavno na reviji dizajnera Majkla Korsa na Nedelji mode u Njujorku.

36-godišnja Blejk je plenila pažnju kreacijom smeđih tonova, dok je 52-godišnja Robin blistala u maloj crnoj haljini.

Robin, čije je puno ime Robin Elejn Lajvli Džonson, američka je glumica poznata po ulogama u filmovima "Teen Witch" i "The Karate Kid Part III" iz 1989. godine, a poznata je i po ulogama u TV seriji "Doogie Howser "., "M.D.", "Twin Peaks" i "Saving Grace".

Između Blejk i Robin je 16 godina razlike, ali uprkos tome sestre su veoma bliske.

- Postoji značajna razlika u godinama koja izgleda skoro da i ne postoji jer je ona sada mama. Imamo toliko toga zajedničkog i naša veza je duboka i iskrena. Nekad smo pomagali jedna drugoj oko naših projekata i poslova, sličnih stvari. Sada radimo zajedno ono što je naša mama radila - rekla je Robin za Fox News Digital.

Robin je udata za glumca Barta Džonsona, sa kojim je radila na filmu "Strong Fathers, Strong Daughters" iz 2022. godine.

- Mogućnost da igrate muža i ženu bilo je tako zabavno. Bilo je zaista, zaista posebno. Proveli smo se super. Srećom, rekli bismo da je to bilo neverovatno iskustvo, a ne suprotno! - rekla je jednom prilikom za časopis People.

A Robinin muž je takođe jednom prokomentarisao ženinu bliskost sa njenom sestrom.

- Reći ću iz svoje perspektive, one su kao ista osoba. Imaju istu energiju i isti smisao za humor, veoma su povezane i mnogo se vole.. Obe dele ljubav i strast prema majčinstvu i one su najbolji prijatelji i lepo je ono što imaju - zaključio je on.

Blejk dolazi iz velike glumačke porodice, a ona je zapravo bila poslednja od braće i sestara koja je počela da glumi. Njena majka, Elejn Lajvli, je agent za talente, a njen otac, Erni Lajvli, bio je glumac i glumački trener. Pre Blejk, Elejn je imala ćerke Lori i Robin i sina Džejsona sa svojim prvim mužem Ronijem Lajvlijem. Elejn se 1979. udala za Ernija, koji je usvojio njenu stariju decu, a 1981. dočekali su Blejkinog starijeg brata Erika.

