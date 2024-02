"IZA GUSTE BRADE KRILO SE TAKO LEPO LICE" Rasel Krou se posle pet godina rešio ZAŠTITNOG ZNAKA i ljudi ne mogu da se načude (FOTO)

Čuveni holivudski glumac Rasel Krou iznenadio je obožavatelje nakon što je obrijao svoju gustu bradu koja mu je bila zaštitni znak, i to prvi put nakon pet godina.

59-godišnji Rasel javio se svojim obožavateljima na svom profilu na društvenoj mreži X i pokazao novi imidž. Glumac je poslednjih godina postao prepoznatljiv po gustoj prosedoj bradi, ali čini se da je odlučio da je vreme da je se reši.

The actor prepares #20. First shave since 2019. pic.twitter.com/e48ctxh9GY — Russell Crowe (@russellcrowe) February 19, 2024

Otkrio je da je to prvi put da se obrijao u poslednjih pet godina, a nagovestio da je razlog neka nova filmska uloga.

"Glumac se priprema #20. Prvo brijanje od 2019", objavio je na platformi X.

"Vau, izgledaš 20 godina mlađe", "Izgleda dobro", "Imaš lepo lice koje se krilo iza sve te brade", "20 godina mlađi odmah", "Želim da znam koji film nameravaš da snimiš, dobro si obrijan", neki su od komentara koje je dobio od svojih obožavatelja.

Rasel, koji je rođen na Novom Zelandu i živi u Sidneju, ove godine se sprema za čitav niz glumačkih projekata. Trebalo bi da glumi u MMA akcionom filmu "The Beast In Me", glumiće nacistu Hermana Geringa u istorijskoj drami Džejmsa Vanderbilta "Nürnberg". Nedavno je snimio triler "Land of Bad" uz Lijama i Luka Hemsvorta, dok bi takođe trebalo da se pojavi u nadolazećem naučnofantastičnom filmu "Kraven the Hunter".

