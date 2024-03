RODILA SVOM BRATU SINA, KLELA SE U NJIHOVU LJUBAV: Glumica neviđenim incestom RAZORILA porodicu u komadiće, a onda je ZADESILO OVO

Iako se nedavno pisalo da su još uvek zajedno, “Dally Mail” otkriva da su se Greta i Karlo, koji je bio njena najveća ljubav razišli pre više od 13 godina.

Ljubavni život italijansko-australijske glumice Grete Skaki šokirao je godinama svet. Osim toga, njen izbor partnera je napravio ogroman razdor i u porodici. Naime, skandal neviđenih razmera je nastao kada je ova lepotica priznala da se zaljubila u svog brata od tetke.

Zbog toga su svi članovi njene falimije bili ljuti na nju, a za tu ljubav nisu hteli ni da čuju. Ta situacija je posebno pogodila njenog oca. Nije mogao da se pomiri sa tim da je njegova ćerka stupila u vezu sa sinom njegove sestre, odnosno bratom od tetke.

Uprkos svim suprotstavljanjima i burnim reakcijama, ona se ipak izborila za svoj brak sa Karlom Mantegacom, a 1997. su čak dobili i sina Matea. Greta se trudila da svoj život sačuva od očiju javnosti, a u jednom intervuu je priznala da je i sama bila užasnuta kada je shvatila da oseća nešo više od prijateljske ljubavi prema Karlu, koji je tri godine stariji od nje.

Mislila da će možda morati da pobaci bebu

“To se prosto dogodilo jedne noći kada je došao kod mene i bio je to potpuni šok. Bili smo dugo prijatelji pre nego što se to desilo i nisam ga ranije posmatrala na taj način. Definitivno sam bila užasnuta zbog toga i brinula sam se kako to da saopštimo ljudima – na prvom mestu porodici”, rekla je jednom prilikom Greta.

Ne skriva da je porodica bila ogorčena, te je u jednom momentu pomislila da će morati da pobaci bebu.

“Neki od rođaka sa italijanske strane bili su veoma ogorčeni. Mom ocu je to bilo posebno teško, jer je Karlo bio njegov omiljeni rođak. Bio je duboko povređen i prilično uništen i ljut. Bili su bliski prijatelji, a dugo posle ovoga nisu pričali. Katolički orijentisane novine toliko su negodovale kada se naša veza obelodanila. Bila sam uplašena, mislila sam da ću možda morati da pobacim našu bebu. Imala sam osećaj da je smak sveta. Ja sam tražila nekog ko će me voleti, podržavati i biti tu za mene i decu. Karlo je bio stena, neko ko daje i stara se o meni”, iskrena je bila glumica.

U suprugu je je bila pronašla neverovatan oslonac u svim situacijama.

“On apsolutno zna kada je nešto prioritet i mnogo radi za našu porodicu. On je bio prva osoba u bolnici nakon što se Lejla rodila i njen je kum. On je bio moj najbolji prijatelj i on je postao moj ljubavnik. On je bio moja uteha, moja stena, i čovek kome sam se okrenula kada sam se osećala očajno”, otkriva Greta.

Nije im suđeno

Iako se nedavno pisalo da su još uvek zajedno, “Dally Mail” otkriva da su se Greta i Karlo, koji je bio njena najveća ljubav. razišli pre više od 10 godina.

“Razveli su se pre 13 godina”, kratko je rekao nje predstavnik za medije “Daily Mail-u”.

“Jednostavno su se rastali kao što parovi često rade, prerasli su se, ali među njima nema nikakvog animoziteta. Očigledno imaju zajedničkog sina i žele jedno drugom samo dobro. Nije bilo suđeno. Greti je privatnost veoma važna i nikada joj nije bilo prijatno da razgovara o bilo čemu o svom životu van ekrana. I ona i Karlo su veoma povučeni ljudi”, rekao je izvor.

Bila u braku sa Šon Penom

Kako se tada pisalo, za glumcem Vinsentom D’Onofriom svojevremno je bila “luda od ljubavi”. Kada su raskinuli, nije mogla da radi četiri godine, jer se osećala neverovatno povređenom. Sa njim ima i ćerku Lejlu Džordž, pored sina Matea kojeg je dobila sa Karlom. Osim toga, glumica je bila nakratko udata za oskarovca Šona Pena.

Gretu Skaki imamo prilike trenutno da gledamo u seriji „Darbi i Džoan“, u kojoj glumi britansku udovicu koja putuje po Australijij sa penzionisanim detektivom u kamperu. A kada su je nedavno pitali da li bi se upustila u sličnu avanturu i u stvarnom životu, imala je zanimljiv odgovor:

“Viziju u mojoj glavi prati prelep, sposoban muškarac pored mene, da me zaštiti i podeli putovanje”, zaključila je Skaki.

Greta je našoj javnosti poznata po ulogama u filmovima ”Nedokazana krivica”, ”Podvala”, “So na našoj koži”.

