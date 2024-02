ČUVENU INFLUENSERKU OSTAVIO MUŽ ZBOG HUMANITARNOG SKANDALA, PA ZBRISAO SA POMOĆNICOM: Besramni čin joj se uveliko OBIJA O GLAVU

Influenserka Kjara Feranji razvodi se od repera Fedeza nakon 8 godina ljubavi, pišu italijanski mediji. Jedna od najpoznatijih influenserki na svetu nedavno je imala skandal oko humanitarne akcije.

Problemi u njihovoj vezi počeli su navodno još za vreme prošlogodišnjeg Sanrema, ali Kjara je odlagala donošenje bilo kakvih odluka kako bi podržala bolesnog supruga, piše Dagospia.

Ipak, kad se ona našla u nevolji Fedez nije imao razumevanja i okrivio je nju te njene pravne probleme za negativan učinak na njegovo poslovanje. To je uzrokovalo rasprave koje su eskalirale tako što je Fedez otišao u Majami sa svojom pomoćnicom i napustio dom u kojem je živeo s influenserkom.

Skandal s humanitarnom akcijom dogodio se u decembru kad je Italijanka u saradnji s kompanjom Balocco kreirala praznični kolač s njenim prezimenom koji se prodavao po 9 evra. Sav prihod od toga trebao je biti uplaćen torinskoj dečijoj bolnici za kupovinu novog aparata za lečenje dece obolele od osteosarkoma i Evingovog sarkoma. Kad se akcija završila, javili su se iz bolnice kako nisu dobili donaciju od Kjare Feranji, već da im je brend Balocco uplatio i pre početka akcije donaciju od 50 000 evra.

"Doniraću milion evra bolnici za potrebe brige o deci. Ali to nije sve: radim to javno jer sam shvatila da sam pogrešila u komunikaciji. To je greška koju neću ponoviti u budućnosti. Potpuno ću odvojiti svaku dobrotvornu aktivnost, kojima se oduvek bavim i čime ću se nastaviti baviti, od komercijalnih aktivnosti. Jer čak i ako je krajnji cilj dobar, to može stvoriti nesporazume ako nije bilo dovoljne kontrole nad komunikacijom", rekla je kasnije Kjara.

