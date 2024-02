OVO SU SVI DOBITNICI "FILM INDEPENDENT SPIRIT NAGRADA" Evo ko je ubedljivo TRIJUMFOVAO, a ova glumica niže priznanje za priznanjem

Dodeljene su sinoć u Santa Moniki Film Independent Spirit nagrade, priznanja koje se uručuju prema oceni nezavisnih filmskih autora. Pogledajte listu dobitnika, u svim kategorijama.

Najbolje ostvarenje: Past Lives

Najbolje debitansko ostvarenje: A Thousand and One

foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nagrada John Cassavetes za najbolje ostvarenje sa budžetom manjim od milion dolara: Fremont

Najbolji reditelj: Selin Song, Past Lives

Najbolji scenarista: Kord Džeferson, American Fiction

Najbolji debitantski scenario: Sejmi Burč i Alkes Mekanik, May December

Najbolja glavna muška uloga: Džefri Rajt, American Fiction

Najbolja sporedna uloga: Davajn Džoj Rendolf, The Holdovers. Ova glumcica niže nagradu za nagradom, prognoziraju joj i Oskara.

foto: Chris DELMAS / AFP / Profimedia

Najbolji dokumentarac: Four Daughters

Najbolji međunarodni film: Anatomy of Fall

Najbolja montaža: Danijel Garber, How to Blow Up a Pipeline

Najbolja fotografija: Ejgil Brald, The Holdovers

Robert Altman nagrada: Showing Up

Nagrada za najboljeg producenta: Monik Volton

Someone to Watch nagrada: Monika Sorele, Mountains

Truer Than Fiction nagrada: Set Hernandez, Unseen

Najbolji debi na filmu: Domnik Sesa, The Holdovers

Najbolja nova serija bez scenrija/dokumentarna serija: Dear Mama

Najbolja serija: Beef

Najbolja uloga u seriji: Ali Vong, Beef

Najbolja sporedna uloga u seriji: Nik Oferman, The Last of Us

Najbolji glumački ansambl u seriji: Jury Duty

Najbolji glumački debi u seriji: Kajvon Vudard.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

