OVAKO IZGLEDA GROB SLAVNE ŠINEJD O' KONOR: Sedam meseci nakon smrti pevačice njeno počivalište dobilo novi oblik

Objavljena je fotografija grobnog mesta slavne Šinejd O'Konor koja je umrla pre sedam meseci u 56. godini. Čuvena pevačica sahranjena je u južnom Dablinu. Na jednostavnom sivom nadgrobnom spomeniku nalazi se njeno ime kao i datumi rođenja i smrti i natpis koji su njoj sigurno dosta značili. Muzička zvezda preminula je 18 meseci nakon što je njen sin Šejn (21) izvršio samoubistvo.

- Od tada živim kao nemrtvo noćno stvorenje. Bio je ljubav mog života, svetlo moje duše. Bili smo polovine jedne duše. On je bio jedina osoba koja me me bezuslovno volela, izgubljena sam bez njega - napisala je Šinejd O'Konor u poslednjem tvitu pre smrti.

Na spomeniku na engleskom jeziku piše "Bog je ljubav", a ispod toga ispisano je na arapskom: "Alah je najveći". Pevačica je vaspitavana u dugu katoličke vere, a 2018. prešla je u islam i promenila ime Šuhada što na arapskom znači "mučenica", piše Daily mail i objavljuje fotografiju spomenika.

Objavljen je prošlog meseca uzrok smrti muzičke ikone Šinejd O' Konor. Slavna pevačica umrla je u julu 2023. g odine. Vest je rastužila njene fanove širom sveta.

Pevačic je umrla prirodnom smrću, saopštio je danas mrtvozornik. Muzička zvezda (56) je pronađena je svom stanu u jugoistočnom Londonu. Detektivi su konstantovali iznenadnu smrt. Slučaj se do danas smatrao donekle i sumnjivim iako su iz policije to negirali.

"Ovim potvrđujemo da je gospođa O'Konor umrla prirodnom smrću", rekao je predstavnik Southwark, dodao da je time okončana obdukcija pa je napomenuo: "U slučaju otvaranja istrage, datum kratke javne rasprave biće objavljen na našoj internet stranici".

Skotland Jard je potvrdio da je irska pevačica, najpoznatija po svom hitu iz 1990. "Nothing Compares 2 U", umrla u britanskoj prestonici samo nekoliko nedelja nakon što se uselila u novi stan i govorila o pisanju pesama i turneji zakazanoj za 2024. godinu.

Policija je tog dana pozvana u londonski kvart SE24 gde stanuju i Olivija Koleman i Džejms Nezbit.

"Policija je pozvana u 11 i 18 h u sredu, 26. jula zbog dojava o ženi koja ne reaguje na adresi stanovanja u području SE24. Prisustvovala su službena lica, 56-godišnja žena je proglašena mrtvom na mestu nesreće.

Bliži rođaci su obavešteni. Smrt se ne tretira kao sumnjiva. Dosije će biti pripremljen za mrtvozornika", saopšteno je iz policije.

Pevačica se radovala preseljenju u London, ističući da će ići na baletske predstave i raditi na novim numerama. Na Fejsbuku je pisala o planovima za turneju 2024.

Fanovi su se obradovali tim preokretom jer se Šinejd O Konor dugo borila sa depresijom i suicidalnim mislima, naročito nakon smrti sina Šejna 2023. koji je preminuo u 17. godini, piše Daily mail.

Slavna pevačica Šinejd O' Konor prvo dete dobila je 1987. godine, a onda je rodila još troje dece. Sin svetske muzičke zvezde izvršio je samoubistvo 2022. godine. Njeni ostali naslednici žive daleko od javne scene, kako je ona i želela.

