OGLASILA SE LENA KOVAČEVIĆ NAKON ŠTO JE NA TVITERU NASTAO HAOS: Njen stajling napravio PRAVU POMETNJU, a evo šta ona kaže o tome

Lena Kovačević nastupila je sinoć u prvoj polufinalnoj večeri Pesme za Evroviziju, a prestavila se numerom "Zovi me Lena".

Pesmu je posvetila svojoj nedavno preminuloj majci Nadi, a sada je otkrila kako je smogla snage da izađe na binu i nastupi nakon što je izgubila veoma dragu osobu.

- Za mene je lično pobeda što sam se našla na sceni i u društvu nakon jako teškog perioda koji i dalje traje. Moja pesma je posvecena mojoj majci za koju pevam i njeno prisustvo sam zaista osetila i na sceni. Zahvalna sam Darku Dimitrovu koji me je ohrabrio da u tim specijalnim uslovima nastavim i da nađemo način da ispričamo moje emocije - poručila je Lena.

Iako u njen muzički talenta niko ne sumnja, sinoć je ipak više pažnje privukla svojim stajlingom nego glasom.

Na Tviteru se povela polemika oko njenog kostima, a pevačica je sada otkrila kako reaguje na takve komentare.

- Ne koristim Tviter, ali naravno da sam puno toga videla. Istinski volim ljude i ne zameram, naprotiv, nasmejali su me komentari, moji prijatelji znaju da se najčešće i sama šalim na svoj račun, po tome me znaju. Svakako, da nisam želela ovakav kostim, ne bih ga birala, nisam to uradila nesvesno, želela sam nešto teatralnije, pozorišnije i to smo dobili - zaključila je Lena.

