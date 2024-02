PRETUŽNE EMOCIJE IZA PESME LENE KOVAČEVIĆ! Na PZE se bori s numerom koju je posvetila mami: Nije doživela da vidi ćerku na sceni

Lena Kovačević učestvuje na "Pesmi za Evroviziju", a svoju numeru "Zovi me Lena" je posvetila nedavno preminuloj mami Nadi.

Ona je ranija otkrila kako je pesmu pisala kako bi oraspložila svoju bolesnu majku i kako joj je teško što njena mama nije doživela da je vidi kako se takmiči na "Pesmi za Evroviziju".

- Ono što sam mogla kod nje da primetim je da je ona tokom celog svog života, dok je bila zdrava, a imala je različitih iskušenja što se tiče zdravlja u životu, ali u periodu dok je generalno bila zdrava i dobro, bila neverovatan borac. Uvek je bila jedna od najpozitivnijih žena koje sam ikada u svom životu srela. Ne govorim kao kliše, ali ona je bila neshvatljivo pozitivna. Svi moji prijatelji, naša familija i poznanici znaju da smo bili “zarazno” navučeni na njenu dobru energiju. I moje drugarice, dok su odrastale, su imale potrebu da sa njom pričaju jer njeno ime Nada samo po sebi govori da je nosila neverovatnu nadu. Njen entuzijazam za životom se zapravo prolongirao i kroz njenu bolest a to je nešto potpuno neverovatno. Ona je bolovala od teške neurološke bolesti gde joj je jedna po jedna funkcija otkazivala. Vrlo brzo je ostala sasvim bez govora. Zatim je ostala potpuno nepokretna, a onda je nastupila nemogućnost gutanja, da bi na kraju došlo do nemogućnosti disanja. Svi ljudi koji imaju dodira sa neurološkim bolestima znaju, kao i sami doktori, da ta bolest spada među najteže. Mama je odlazila sporo, tiho, dugo i užasno bolno, a psihički je ostala zdravo razumna. Do samog kraja je ostala divna osoba. Bila je potpuno svesna svega i mislim da je u tome dodatna težina te bolesti. Njena vera i pozitivna energija su je zaista držale u koliko toliko dobrom stanju a nama je pomagala da se s njenom bolešću i mi nosimo. To je ono što sam sto odsto sigurna da je kod svih bolesti a posebno kod ovakvih, veoma teških, važan pristup nošenju njenog sopstvenog krsta i prihvatanju njene bolesti. To je pomoglo, koliko njoj, toliko i nama - rekla je Lena o svojoj majici.

