NIJE HTELA DA SE RUKUJE SA MNOM ZBOG ULOGE BAJAZITA! Lečić ispričao URNEBESNU anegdotu sa našom GLUMAČKOM LEGENDOM (VIDEO)

U emisiji Puls Srbije gostovao je glumac Branislav Lečić i tom prilikom se prisetio jedne neobične situacije koja se desila nakon što je odigrao jednu od svojih zapaženijih uloga u filmu Zdravka Šotre, Boj na Kosovu - turskog cara Bajazita.

foto: Marina Lopičić

- Sećam se da je tada jedna žena koja je bila fakultetski obrazovana i to nije imala jedan fakultet nego dva organizovala neki prijem na koji samo bio pozvan. Ona me je, dakle, pozvala. Međutim, kada sam došao ona me je izbegavala, nije htela da se pozdravi niti da se rukuje sa mnom. To mi je naravno bilo čudno. Raspitivao sam posle zašto je to bilo tako i ispostavilo se zato što sam igrao Bajazita. Taj lika spada u negativce. Bilo mi je čudno kako tako obrazovana i kulturno opredeljena osoba ne shvata da je to iluzija i da neko zbog toga što radiš na platnu može da stekne negativnu sliku o tebi - rekao je Lečić.

Na pitanje da li prati šta rade njegove mlađe kolege glumac je odgovorio da retko za to nađe vremena, a onda je ispričao zanimljivu anegdotu.

10:24 NIJE HTELA DA SE RUKUJE SA MNOM ZBOG ULOGE BAJAZITA! Lečić ispričao URNEBESNU anegdotu sa našom GLUMAČKOM LEGENDOM

- Teško za to nađem vremena jer dosta radim. Ali ima jedna anegdota sa velikim našim glumačkim bardom čika Milivojem Živanovićem. Kako je on imao veliki ugled među kolegama mlađi glumci su ga stalno molili da dođe, da ih pogleda i da da svoj sud. On je isto govorio da je veoma zauzet, da ima predstave i da zbog toga ne stiže da ih pogleda. Jednom su ga uhvatili da je bio slobodan, da nije imao predstavu, pa su ga pritisli. On im je tada rekao: Pa deco, nemojte molim vas. gde ste vi videli železničara da kada završi svoj posao ide da gleda kako drugi železničari skreću vozove?

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

06:40 ZOVU ME NA SVADBE, DO SAD BIH KUĆU SAGRADIO Malo je poznato da OVAJ GLUMAC IMA NEVEROVATAN GLAS: Ranije sam izbegavao, A SADA...