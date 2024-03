ČARLS UPORNO KRŠI SVETO PRAVILO SVOJE MAJKE: Elizabeta se OVOGA strogo pridržavala, a evo zašto to monarhiju može SKUPO DA KOŠTA

Britanska kraljevska porodica se skoro dva meseca suočava sa teškim periodom. I dok kriza traje, Palata nastavlja da se rukovodi principom koji je po mišljenju stručnjaka jako sporan pa savetuju predstavnicima dvora a i samom dvoru da budu direktniji i detaljniji u saopštenjima o zdravstvenom stanju kralja Čarlsa III i Kejt Midlton. "Svi se osećaju uznemireno zbog neizvesnosti, a previše je neizvesnosti koje trenutno okružuju monarhiju", kaže kraljevska biografkinja Sali Bedel Smit.

Teški momenti zadesili su britansku kraljevsku porodicu. Kralj Čarls vodi borbu sa rakom, njegovoj snaji Sari Ferguson je početkom ove godine nekoliko meseci nakon raka dojke dijagnostikovan melanom, javnost je potresla vest o smrti Tomas Kingston, supruga Lejdi Gabrijele Vindzor, bliskog rođaka britanske kraljevske porodice, Kejt Midlton se oporavlja nakon što je pre mesec i po dana imala operaciju abdomena.

Brojne misterije koje prate zdravstveno stanje kralja i princeze od Velsa navele su na razne sumnje i pretpostavke.

“Kraljica Elizabeta je govorila: "Moram da budem viđena da bi mi verovali". Za Čarlsa njegovu vladavinu važno je da javnost sazna nešto više", dodala je Sali Bedel Smit.

Kralj Čarls se pojavio više puta u javnosti nakon vesti o dijagnozi raka, ali je suština u transpratnosti koja se tiče detalja o njegovom zdravstvenom stanju, dešavanjima u porodici, njegovoj snaji Kejt Midlton koja je veoma istaknuta članica dvora.

"Ovo nije dobro"

Elizabeta Druga rukovodila se drugačijim principom da bi sprečila spekulacije, a situacija koja je zadesila dvor jeste kranje specifična i ozbiljna. I pored toga stručnjaci smatraju da treba promeniti pristup:

"Monarhija treba da bude to sidro u teškim vremenima, a svaki osećaj nestabilnosti, koji je neizbežan kada su dva ključna igrača izvan akcije, jeste razumljiv", rekla je Bedel Smit ali i napomenula: "Iako je saopšteno da Čarls ima određenu vrtu raka, to nije sprečilo nagađanja o tome kakvo je zapravo njegovo stanje. To ne donosi dobro monarhiji. On je šef države i postoje ustavne implikacije".

Autorka biografije "Charles: The Heart of a King" Ketrin Mejer je poručila: "Ovo masovno razotkriva kako je kraljevska porodica za kratko vreme od previše članova došla do premalo članova", piše People.

Čarls nastavlja sa dužnostima

Nakon što je objavljeno da će se Kejt pojaviti na ovoj svečanosti, pa je onda ta informacija i povučena, Čarls se pojavio ispred Bakingemske palate, sa osmehom na licu. Sastao se sa ambasadorima Alžira i Mauritanije, dok je juče bio na sastanku uživo sa Džeremijem Hantom.

Iako nema dodatnih detalja o zdravlju Čarlsa i Kejt Midlton za koje se vezuju brojne teorije zavere (osim detalja da se princeza od Velsa dobro oseća), komentari javnosti da se "nešto čudno dešava" na dvoru kao i reakcije stručnjaka, možda ipak utiču na kraljevsku porodicu, jer nakon svakog jačeg naleta kritika desi se preokret- bilo da se član koji je van dužnosti pojavi u javnosti ili se desi iskorak u javnim angažmanima. Kralj možda ipak poštuje savet svoje majke iako ne na način kojim su stručnjaci zadovoljni.

