ČUVENA GLUMICA UMRLA U 104. GODINI: Njena sestra bila legenda Holivuda

Čuvena glumica Beti Brodel umrla je u 104. godini, na Floridi. Vest je potvrdila članica porodice Kejti Palmer za The Hollywood Reporter.

Glumica Beti Brodel preminula je u nedelju. Talenat prema glumi bio je izražen u njenoj porodici. Njena sestra bila je slavna glumica Lesli Džoun, koja je umrla 2015. u 90. godini. Lesli je bila velika zvezda tridesetih i četredesetih u Holivudu, njena najznačajnija ostvarenja jesu ulogu u filmovima iz 1941. "Sergeant York" i "High Sierra".

Ove sestre glumile su zajedno u "Thank Your Lucky Stars" (1943) i "Hollywood Canteen" (1944). Karijeru Beti Brodel obeležile su i uloge u "Yankee Doodle Dandy" (1942), "Too Young to Know2 (1945) i "Cinderella Jones" (1946).

Pravo ime Beti Brodel bilo je Elizabet En Brodel, rođena je u Detroitu petog februara 1920. godine. Otac Džon Brodel bio je službenik u banci, dok je majka Agnes bila pijanistkinja i domaćica.

Pamti se i treća sestra Meri Brodel rođena 1916. koja je sa Beti i Lesli činila trio "The Brodel Sisters", jedno vreme su nastupale zajedno, kao pevačka i plesna grupa, na Floridi, pa od Njujorka do Kanade. Meri je umrla u junu 2015. u 98. godini, četiri meseca pre nego smrti Lesli Džoun, piše Daily mail.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

