JAVNO RATOVALA SA BIVŠIM, A SAD SE TOPI U ZAGRLJAJU NOVOG "ALFA MUŽJAKA" Evo ko je zgodni MACAN za koga kažu da je ŠAKIRIN DEČKO

Šakirin život ispunjen je brojnim obavezama i uzbuđenjima: prošle nedelje novim muzičkim spotom za svoju pesmu "Puntiera" sa Kardi Bi oduševila je slušaoce i tako najavila svoj nadolazeći album "Las Mujeres Ya No Lloran". Zatim je iznenadila srećne stanovnike Njujorka pop-up koncertom koji je, kažu, bio veličanstven.

Lepa 47-godišnja Kolumbijka očigledno živi punim plućima nakon što je ostavila iza sebe mučnu vezu s nevernim Đerarom Pikeom, platila 7,6 miliona evra kazne i tako uspela da reši pravno-finansijsku zavrzlamu sa španskim poreznim vlastima i odbila udvaranje Toma Kruza. Istovremeno je, čini se, našla vremena i za novu ljubav.

Naime, nakon koncerta na Times Squareu snimljena je u jednom njujorškom restoranu na večeri s britanskim glumcem Lucijanom Laviskontom (31). On je u spotu "Puntiera" (doslovno cilj ili meta), bio kentaur kojeg Šakirina strela pogađa u srce. Spot je prepun lepih tela, vrućih autfita i vrućih scena, pa nije čudno da je izazvao ogromnu pažnju.

Zgodni dečko impresivne muskulature ima vrlo solidan glumački staž - u 20 godina na sceni nakupio je 25 uloga u filmovima i serijama. U šoubiz je ušao kao model za Marks & Spencer. Počeo je da glumi kao 10-godišnjak, prvo u poznatoj tinejdžerskoj seriji "Grange Hill", a zatim i u najpoznatijoj britanskoj sapunici "Coronation Street", najdugovečnijoj seriji na svetu koja se prikazuje od 1960. godine. Bio je zatim i u još jednoj omiljenoj sapunici, "Waterloo Road".

Pojavio se u nizu drugih britanskih omiljenih produkcija, gostovao je u "Lovcima na natprirodno", a prošle godine glumio u ZF-u "Poslednji čuvar". Najveću prepoznatljivost donela mu je ipak uloga u Netfliksovoj hit-seriji "Emili u Parizu" gde je glumio Alfieja, sarkastičnog Britanca u kojeg se Emili, koju glumi Lili Kolins, zaljubljuje. Kritičarima se serija uglavnom nije svidela, no ipak je postigla veliku gledanost, a Laviskont stekao brojne obožavatelje.

I nije opet da je, kako se piše, Šakira pronašla mlađeg muškarca. Lucijan, čini se, voli veze sa ženama poprilično starijima od sebe. Naime, najpoznatija njegova ljubavna veza do sada je ona s Keri Katonom, bivšom pevačicom Atomic Kittena. Njih dvoje su se upoznali kada je Lucijan imao 19, a Keri 31 godinu. Te 2011. godine oboje su bili u vip verziji Velikog brata, gde su snimljeni kako se ljube i maze. Nakon izlaska iz kuće Velikog brata, nastavili su vezu. Zajedno su pozirali za naslovnicu magazina OK!, rekli po koju lepu reč jedno o drugome, ali nakon nekoliko meseci su rasinuli. Oboje su tvrdili da je to bila "samo dobra zabava". Keri je izjavila kako je on vrlo šarmantan, i očigledno jako zgodan, no njihova veza nikad nije bila ozbiljna.

Šakira je u jednom intervjuu ispričala kako je gledala Lucijana u seriji "Emili u Parizu", kako on "sjajno radi svoj posao" pa se ona uopšte ne čudi što je i on na listi glumaca koji bi mogli postati novi Džejms Bond.

- Neki su se ljudi sa mnom čak šalili da bih ja mogla biti sledeća Bondova devojka. Kada to čujem počnem da se kikoćem. - veselo je priznala Šakira.

U napetom iščekivanju odluke o tome ko će preuzeti ulogu agenta 007 od Danijela Krejga, mnogi smatraju da je Lucijan, talentovan, te u pravoj životnoj dobi da postane Bond. Navodno se on sviđa i producentkinji slavne špijunske franšize Barbari Brokoli. Jedini minus, koji ovaj glumac ima u svojoj biografiji je činjenica da je bio u Velikom bratu što je, po mišljenju kritičara, ispod časti glumcu koji glumi Bonda.

