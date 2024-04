"DOŠLA JE DA GLEDA BIKOVIĆA, PA ZAVRŠILA SA MNOM U BRAKU" Evo čijom ćerkom je oženjen Stevan Piale, njegov tast je VEOMA CENJEN

Glumac Stevan Piale proslavio se ulogom u seriji "Igra sudbine", sa kojom je nedavno proslavio prikazivanje jubilarne 1000. epizode.

Stevan uživa i u skladnom braku sa suprugom Unom, sa kojom ima ćerke Rosu i Katu, a malo ko zna da je Unin otac čuveni psihijatar Časlav Hadži Nikolić.

foto: Privatna Arhiva

- Znam da će zvučati kao kliše, ali to veče kad sam je upoznao bilo mi je jasno da je ona žena mog života – rekao je jednom prilikom romantični Stevan i otkrio da se posle prvog poljupca više nisu razdvajali.

Stevan Piale je jednom prilikom pričao o svom tastu.

- Istinska je legenda. Uživam u razgovorima sa njim – priznaje Stevan Piale.

foto: Damir Dervišagić

"Došla je da gleda Bikovića, a sada je u braku sa mnom"

Stevan i Una Piale upoznali su se još 2011. godine u njenom rodnom Valjevu, gde je glumac tada snimao seriju "Šešir profesora Koste Vujića".

"Una je bila sa drugaricama, došla je da gleda Miloša Bikovića i te poznate glumce (smeh). Negde je ugledala i mene", ispričao je svojevremeno Stevan u emisiji "Exkluziv".

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, prvi poljubac desio se tek tri godine kasnije, na rođendanu Unine sestre.

"Njena sestra me je 2014. namenski pozvala na njen rođendan zbog Une. Mi smo se tada poljubili prvi put, a onda su me izbacili iz kuće, ali to je druga priča", otkrio je tada glumac.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

