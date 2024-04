PREVARIO SAM SVOJU ŽENU, IMAO SAM SNAŽAN LIBIDO: Slavni glumac progovorio o propalom braku pa otkrio da li mu je supruga OPROSTILA

Čuveni glumac otkrio je da se njegov brak raspao nakon 34 godine jer je podlegao iskušenjima. Čarls Dens (77) ne krije da gorko žali što je njegovoj vezi sa vajarkom Džoan Hajtorn došao kraj 2004. kada su se razveli nakon što je priznao da ju je varao.

Glumac sa bivšom suprugom ima dvoje dece sina Olivera (50) i ćerku Rebeku (44), venčali su se 1970. Čarls Dens je veliku slavu stekao 1984. u TV drami The Jewel in the Crown.

"Uglavnom je to bio predivan brak, ali onda sam, nažalost, podlegao nekim iskušenjima na tom putu i brak je završen zbog mog ponašanja", rekao je u podkastu Rosebud.

Bivši supružnici živeli su u odvojenim delovima ogromne kuće u u Somersetu, "Na kraju sam morao da budem "čist". Budući da smo živeli u Somersetu, na ovom ogromnom mestu, i Džo je imala svoju radnu sobu na jednom kraju, a ja svoju na drugom kraju, i postali smo poput Džordža i Marte u predstavi "Ko se boji Virdžinije Vulf?", nakon nekog vremena.

Na kraju sam pomislio "stvarno, moramo da imamo veoma ozbiljan razgovor". Morao sam da priznam i to je za Džo, Bog je blagoslovio, bio šok".

Poručio je da sebe nikada nije smatrao lepim,kao i da su u glumačkom polsu iskušenja česta i da treba imati "slab libido" pa odoleti iskušenjima.

"Braku je došao kraj – veliko žaljenje. Ali nakon otprilike 18 meseci, Džo i ja smo, srećom, postali najbolji prijatelji, i ostali smo najbolji prijatelji, hvala Bogu. Imala je stan nedaleko od mesta gde ja živim i često smo se viđali i tako je na kraju nekako sve ispalo kako treba", poručio je.

Istakao je i da bi se drugačije ponašao u braku da može da vrati vreme.

Glumac je vodio buran ljubavni život. Pre razvoda povezivali su ga sa Emilijom Foks, a sa 33 godine mlađom glumicom Sofijom Majls bio je u vezi od 2003. do 2005. godine.

foto: Profimedia

Kasnije se zabavljao sa 26 godina mlađom manekenkom, pa sa dve i po decenije mlađom slikarkom Eleanor Burman. Razveli su se nakon što su dobili ćerku, kada je on imao 65 godina. Ponovno je pronašao ljubav sa Alesandrom Masi (22 godine je stariji od nje). Upoznali su se na snimanju filma "The Book of Vision", piše Daily mail.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

09:08 PREVARA VEKA! SAVIĆ OTKRIO KAKO SU MU ČESI PODMETNULI I SVE TO PREKO AMBASADE: Sve same laži, radite 12 sati i spavate sa njih 16