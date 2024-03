ZVEZDU KULTNE SERIJE MUŽ PREVARIO SA MALOLETNICOM: Zamalo da ih KRIVIČNO GONE, a slavna glumica jedva preživela OVU JEZIVU IZDAJU

Američka glumica Linda Evans (80), poznatija kao Kristal Karington iz kultne serije "Dinastija", doživela je teško razočaranje u svom braku. Bila je udata za filmskog producenta i fotografa Džona Dereka koji ju je jezivo izdao.

Naime, Džon Derek je bio njen prvi suprug i on ju je prevario s glumicom Bo Derek. Bo je bila 30 godina mlađa od njega. Bivša manekenka je imala samo 16 godina kada je upoznala Dereka, nakon što je glumicu zaposlio u novom filmu "Fantazije" koji je snimao.

Uprkos činjenici da je Derek u to vreme bio oženjen Lindom Evans, on i Bo su započeli vezu i zaljubili se dok su bili na snimanju u Grčkoj.

U stvari, njih dvoje su se preselili u Nemačku kako bi izbegli krivično gonjenje prema zakonu o silovanju maloletnika u Kaliforniji zbog njenih godina, pri čemu je Bo napustila školu, a Džon i Linda su okončali svoj brak.

Par će se vratiti u Kaliforniju kada je Bo napunila 18 godina, venčaće se 1976. i ostaće zajedno sve do njegove smrti od srčane insuficijencije 22 godine kasnije.

Linda se inače udavala dva puta, ali svakako da nikada nije krila koliko je razvod razorio njenu sreću u ljubavi nakon osam godina braka.

– Kad me je ostavio zbog Bo, koja je tada imala oko 15 godina, želela sam da umrem. Tada mi je to bila najgora stvar na svetu koja je mogla da mi se desi – život bez Džona. Bio mi je sve. Bila sam ljuta, bila sam tužna. Prošla sam kroz sve faze, ali divan je onaj trenutak kad potpuno isključite mozak i usmerite svu energiju samo na sebe i prestanete da razmišljate o prošlosti. Kad počnete da razmišljate o budućnosti, možete da imate divan život. Svakodnevno učim o takvim stvarima, Linda je izjavila u jednom intervjuu, dok, kako je ispričala Bo, ona sebi nikada neće moći da oprosti zbog onoga što je uradila Lindi.

- Samo mrzim sebe kada pomislim na to što sam uradila. To je najgora stvar koju možeš da uradiš. Bilo je veoma komplikovano i dramatično, očigledno. Neki ljudi bi mogli reći da je tako trebalo, jer sam bila s njim dok nije umro. Ali to mi samo zvuči kao izgovor. To je još uvek pogrešna stvar. Sećam se da sam radila intervju sa Oprom, a ona me je pitala za to. Rekla sam: "Ne, ne opraštam sebi to."

Čak je otkrila kako se zbog upoznavanja sa Lindom sada oseća "kao go***" 30 godina kasnije.

Ova afera bi naterala neku tinejdžerku da se oseća konfliktno u vezi sa Lindom, a ona je nastavila da govori o tome kako je "obožavala" stariju glumicu.

- Bila je veoma ljubazna i ljubazna. Upravo sam je juče videla, smešno. Bile smo na izložbi nakita u dobrotvorne svrhe. I bila je isto tako fantastična i divna kao i uvek. Uvek se osećam kao go*** kada sam pored nje. To osećanje ostaje ukorenjeno, godinama kasnije. To se nikada neće promeniti, istakla je Bo.

Linda je prešla preko svega

Iako je Derek nesumnjivo slomio srce Lindi Evans, ona je ostavila sve iza sebe i izgradila prijateljski odnos sa Bo.

– Ja se ne družim s nekim osim ako mi se zaista dopada. Ona mi se sviđala i pre nego što se to desilo. Bilo mi je neprijatno neko vreme, naravno, obema je bilo. I onda sam nastavila sa svojim životom, ispričala je Linda pre nekoliko godina.

Bo Derek je inače već godinama u braku sa glumcem Džonom Korbetom koji je u seriji “Seks i grad” glumi Ejdana.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

