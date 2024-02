"NIJE HTEO DA ISPADNE MLAKONJA": Plejboj zečica tvrdi da je Timberlejk prevario slavnu glumicu sa njom, pa iznela SOČNE DETALJE

Bivši Plejbojev model Zoi Gregori tvrdi da je jednom bila s pevačem Džastinom Timberlejkom dok je on tek počeo da izlazi s glumicom Kameron Dijaz.

foto: Profimedia

Lepa plavuša (49) otkrila je Daily Mailu da je upoznala Timberlejka (43) na zabavi u Plejboj vili i da je ona njemu prišla. Gregori tvrdi da ju je on prvo odbio i tvrdio da je bio s Dijaz, ali kad ga je ona dalje ubeđivala i rekla da „Čarlijev anđeo” nije s njim sada, on je pristao.

„Nije hteo da ispadne mlakonja. Povukli smo se, skinuli do njegovih gaća i počeli da se zabavljamo.”

foto: Printscreen Instagram

Dodala je kako ona i Timberlejk „nisu imali odnose”, ali su se navodno mazili i ljubili.

Ranije je Gregori javno otkrila još jednog zauzetog muškarca s kojim je bila, a radi se o Aleksu Rodrigezu. Tokom 2019. tvrdila je da je Rodrigez razmenjivao s njom poruke seksualnog sadržaja i to samo nekoliko nedelja pre nego što je zaprosio pevačicu i glumicu Dženifer Lopez.

foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

„Bio je kao prljavi pas. Činio se kao siromašan i napaljen tip. Ako je to radio sve do trenutka kad ju je zaprosio, to nije stvarno fer”, rekla je svojevremeno Gregori za The Sun.

Trenutno „optuženi” Timberlejk nema jasnu istoriju veza i ljubavi. Britni Spirs optužila ga je da ju je varao nekoliko puta tokom njihove tri godine duge veze.

foto: TOM MIHALEK / AFP / Profimedia

Pop princeza (42) o tome je pisala u svojim bestseler memoarima „The Woman in Me” koji su izašli u oktobru 2023. Navodi kako joj je Timberlejk bio neveran s „drugom poznatom osobom”. Kružile su priče da se radi o Nikol Eplton iz engleske ženske grupe "All Saints" jer su viđeni kako se zajedno vraćaju u njegov hotel u Londonu 2000. godine, dok je on još uvek bio sa Spirs.

Pisalo se i o tome da je Britni bila „poludela od ljubomore” kada je pronašla Tonju Mičel, tada pop zvezdu u usponu, u krevetu svog dečka Timberlejka. Timberlejk je raskinuo sa Spirs preko poruke kad je saznao da je ona njega prevarila s koreografom Vejdom Robsonom.

foto: Profimedia

Pevač je raskinuo s Dijaz (51) 2007. godine, a nakon samo nekoliko nedelja viđen je kako razgovara s Džesikom Bel na dodeli Zlatnih globusa, što je navodno razbesnelo Kameron Dijaz, ali nije jasno da li je Timberlejk imao nešto s Bel dok je još bio s Dijaz.

foto: PRofimedia

Potom je ušao u vezu s Bel, ali pričalo se 2010. kako ju je prevario s Olivijom Man. On je sve te optužbe negirao. Timberlejk i Bel su se venčali 2012. i imaju dvoje dece zajedno.

U novembru 2019. bivši član muškog benda uhvaćen je kako se drži za ruke sa svojom tada koleginicom Ališom Vejnvrajt izvan seta kad su snimali film u Nju Orleansu, a izvinio se zbog toga na Instagramu.

„Pre nekoliko nedelja sam pogrešio, ali biću jasan, ništa se nije dogodilo između mene i moje koleginice. Previše sam popio te večeri i kajem se zbog svog ponašanja. Trebao sam znati bolje”, poručio je.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/T.B.)

Bonus video:

01:27 BILO ME JE SRAMOTA DA SE SLIKAM ZA PLEJBOJ Suzana Mančić odbila ponudu časopisa, a onda je zvala urednica i rekla joj OVE REČI