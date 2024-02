"MUŽ ME VARAO 30 GODINA, A JEDNU LJUBAVNICU ZVAO ŽENA SA NAJVEĆIM KREVETOM" Hteo da me istera iz kuće, ali tu se žestoko ispalio

Kako supruga trideset godina nije videla da je muž vara? E pa, nije. Svedoči o tome žena koja se izjadala na jednom forumu i opisala s kakvim je manipulatorom živela tri decenije.

No, umesto da se prepusti depresiji, dočekala se na noge i sa životom nastavila srećna i sama. Time prevarene i nesrećne podseća da nakon svake kiše dolazi sunce.

“Bila sam u braku 30 godina i kad sam saznala da me prevario i suočila ga s dokazima, rekao mi je: Trebala bi da odeš jer je ovo je moja kuća. Bila sam besna kao pas. Moj otac nam je dao kaparu za kuću i pomogao mi finansijski i svojim radom u renoviranju. Što je najgore, kad mi je tata umro i kad sam kasnije pregledala sve papire, utvrdila sam da je moj muž krao novac s njegovog računa koji smo kratko vodili”, otkrila je ojađena žena.

Suprotstavila mu se beskompromisno, otkriva nadalje, i rekla mu neka ne izmišlja jer kuća nije njegova. ”Bio je toliko ljut da mi je bilo jasno da laže čim zine. Shvatio je da me ne može više veslati i onda je u naletu besa spakovao kofer i otišao. To je nešto najbolje što je ikad učinio za mene”, napisala je ova.

Žena s najvećim krevetom

Kako objašnjava, posle je shvatila da je on otišao uveren da ću ga ona, kad prebrodi šok, primiti natrag, ali se prevario. ”Kod mene više nije imao šanse, ne bih mu dopustila da mi se vrati nikada, pa ni tada. Ispostavilo se da je bio s najmanje pet različitih žena s kojima me varao i to su samo one koje sam uspela iskopati na njegovim društvenim mrežama. Dopisivanje im je bilo tragikomično, jedna od tih žena imala je status Žena s najvećim krevetom”, iznela je na svetlo dana.

”Pisao im je: dušo, možeš ga imati. Ma bilo je toliko gadarija koje sam kasnije saznavala, da nije ni za pisati. Varao me na svakom koraku. Od čudovišta sam rastavljena četiri godine i on mi i dalje ne da mira, s niti jednom nije našao dovoljno zadovoljstva da mene ostavi na miru. Čak sam morala staviti video nadzor oko kuće, do tu je došlo”, piše.

Šalje poštu na svoje ime

Nekoliko puta je pokušao da joj dođe na vrata i razgovara s njom, ali je bila čvrsta u odluci da se potpuno makne od njega. Potom joj je pravio i druge neprilike. ”Upravo sam došla kući s poslovnog puta i pred vratima me dočekala koverta naslovljena na njegovo ime. Tu poštu šalje on i to s adrese firme koja se bavi obračunom plata njegovih zaposlenika.”

”Verovatno želi da je otvorim kako bih videla koliko on kao gazda plaća svoje zaposlene u odnosu na sitnu alimentaciju koju plaća meni. I tu se potrudio finansijski da me ošteti, ali meni je samo važno to što sam ga se rešila. Zato takve koverte lepo šaljem natrag u firmu, naravno neotvorene”, otkrila je kakve joj gadosti i dalje pravi bivši suprug.

”Moja sloboda je moj najveći blagoslov. Kuća je isključivo na moje ime, ali on se i dalje ponaša kao da mu je ovde adresa. Da, treba mi video nadzor. Mogla bih napisati knjigu o svim njegovim svinjarijama. On je poput mačka koji mokri svuda kako bi označio svoj teritoriju”, zaključila je ova hrabra i samouverena žena koja se u zrelim godinama, nakon 30 godina braka, uspela dočekati na noge i hrabro nastavila da korača kroz život, uzdignute glave.

