OTKRIVENO KOLIKO PARA ŽENA KANJEA VESTA TROŠI NA ODEĆU I JAVNOST JE U ŠOKU: Cena nije mala, ali svi za nju misle da je ŠTEDLJIVA

Kontroverzan par primećen je nedavno na Beverli Hilsu, ispred poznatog bioskopa. Kanje Vest i njegova supruga Bjanka Ćensori bili su sa njegovom decom iz braka sa Kim Kardašijan i uživali su u projekciji filma "Godzilla". Ona je bila svedenije odevena u poređenju sa većinom svojim stajlinga, iako je bilo provokativnijih detalja na njenom modnom izdanju. Zna se i koliko košta "svemirski kostim" koji se nosila. Cena je za sve iznenađenje.

Srebrni kostim se u velikoj meri poklapa sa ultimatumom koji je Kim Kardašijan dala svom bivšem mužu, a koji glasi: njegova sadašnja supruga ne sme da se u prisustvu dece oblači izazovno. Neretko se Bjanka Ćensori pojavljuje u javnosti sa decom Kanjea Vesta i Kim Kardašijan koja je viđena nedavno u njenom društvu, na zabavi povodom njegovog novog albuma.

foto: ShotbyJuliann / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon što su deca bila sa Vestom i Bjankom, mama Kim ih je odvela na uskršnju zabavu bake Kris Džener.

Bjanka najčešće nosi modele brenda svog supruga Yeezy, ali je ovaj put napravila drugačiji izbor. Videli smo je u kreaciji Leohex, cena metalik odeće koja je toliko tesna da su se nazirale bradavice, iznosi 60 dolara ili 55 evra.

Na sajtu ovog brenda piše da je u pitanju odeća i za žene i za muškarce, može da se pere u veš mašini iako ne izgleda tako, ali ne na temperaturi većoj od 30 stepeni.

Bogatstvo Kanjea Vesta procenjuje se na 400 miliona dolara, piše Forbes pa se modni izbor Bjanke ocenjuje kao znak njene štedljivosti. Ipak, to ne znači da u svom oramnu ima pregršt skupocenih odevnih kombinacija.

Suprugu Kanjea Vesta videli smo do sada u brojnim izazovnim izdanjma. Ona se nekada smeje kada primeti paparace, odaje ponekad utisak da joj prija medijska pažnja a i nju i repera mnogi kritikuju da sve što rade, rade isključivo da bi bili u prvom planu.

Insajder sada otkriva ove detalje o Bjanki: "Njoj je potreban odmor i mora da se povuče. Ona se oseća kao da je on koristi kao besplatno marketinški sredstvo, sve ostale. Ovih proteklih nekoliko meseci donelo je posebno iskustvo, ali ona stvarno želi da se fokurisa na to da dobije decu nakon što pompa oko albuma prestane. Ona zna da je previše eksponirana".

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vest branio Kim da se oblači izazovno

Kanje Vest je na brojne kritike odgovorio da će objavljivati golišave slike svoje supruge kad god to poželi jer ga to čini srećnim. On je i diktirao stil bivše supruge samo što mu je smetalo kada bi Kim bila izazovnije odevena.

"Kanje je Kim radio isto što radi sa Bjankom tokom njihovog braka. Razlika je u tome što je Kanje, kada je "oblačio" Kim, bio poštovan kao osoba, kao umetnik. Nažalost, Kim zna kroz što Bjanka prolazi ali smatra da je ona trebalo da zna u šta se upušta", dodao je izvor.

Kim je otvoreno pričala o Vestovom uticaju: "Uvek sam mislila da imam jako dobar stil sve dok nisam upoznala svog muža, a on mi je rekao da imam najgori stil" (W magazin, 2018).

U epizodi" Keeping Up with The Kardashians" rekla je: "Kanje je uvek određivao šta ću da obučem. U ranim 2000-ima, on bi mi je bukvalno samo slao imejlove sa svim tim stajlinzima i pisao kakav bi moj stil trebalo da bude".

Pamti se i rečenica koju je reper i dizajnr uputio bivšoj supruzi: "Ti si moja žena i smeta i me kada su slike previše seksepilne".

foto: LESE / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tačno je da je Vest od te rečenice do danas značajno promenio svoj modni izraz i okrenuo se dizajnerskom radu, pa bi iz tog ugla mogao da se posmatra Bjankin stil. Ali nesumnjivo pokreće pitanje - da li je sada iz korena promenio stavove pa mu ne smeta da njegova supruga hoda u javnosti gola? Uz napomenu da bi svaka žena trebalo da bira svoj način odevanja, a ne njen partner.

Vest je inače kolekcije brenda Kim Kardašijan SKIMS ocenio kao previše seksualizovane.

"Voli da ja budem našminkana"

Vest je od decembra 2022. u braku sa Bjankom koja je iznenadila sve ovim izjavama. Oženio se samo nekoliko meseci nakon razvoda od Kim, sa kojom je bio četiri braku i sa kojom ima četvoro dece.

Njeni prijatelji kao i roditelji smatraju da je venčanjem sa Bjankom želeo da skrene pažnju sa medijske pompe oko razvoda, njen otac uputio je ovakav zahtev konrtoverznom zetu. Ističu i da želi suprugu da pretvori u neku verziju Kim Kardašijan koja je nakon kraha braka počela sve provokativnije da se oblači.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ne zaboravlja se ni da je Vest određivao Kim kako će se šminkati. "Moj muž voli kada sam nenašminkana. Nosila bih šminku 24/7 da mogu, ali on voli drugačije", rekal je Kardašijan 2016. za Vogue.

Bjanka je takođe često nenašminkana u javnosti. I pored svega, treba reći da je ona ranije radila ako arhitekta u njegovom brendu što bi značilo da ima uticaj na njegove kolekcije i da joj se to dopada, iako se ne može odbaciti sumnja da je on kontroliše.

Ljudima bliskim Bjanki smeta i to što je ona golišava u javnosti dok se reper pojavljuje sa više slojeva odeće na sebi, piše Daily mail.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

Bonus video:

05:17 JULIJA - ŽENA IZ SENKE, PRIČA SE DA JE BILA UTICAJNIJA OD NAVALJNOG! Dimitrijević šokirao tvrdnjama: DOBIJALA JE NOVAC SA ZAPADA