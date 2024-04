SAKIS RUVAS JE PRE 20 GODINA HIPNOTISAO SRBIJU: Bio najveća ZVEZDA Evrovizije, a sad svima PADA VILICA kad vide kako izgleda VIDEO

Sakis Ruvas, grčki pevač, svojevremeno bio je najveća zvezda Evrovizije, a njegov nedavno objavljeni video dok pleše privukao je pažnju na mrežama i oduševio fanove popularnog evropskog takmičenja.

Grčki pevač Sakis Ruvas jedno je od najprepoznatljivijih evrovizijskih imena, a na ovom takmičenju svoju zemlju je predstavljao 2004. i 2009. godine.

Popularnost u svojoj zemlji, a potom i drugim evropskim zemljama dugovao je fizičkom izgledu jer su ga smatrali jednim od najpoželjnijih muškaraca u Evropi počektom milenijuma.

Pevač se u odnosu na izdanje od pre 20 godina nije preterano promenio, a video koji je nedavno objavio na TikToku privukao je pažnju pratilaca i fanova muzičkog takmičenja.

Na snimku u providnoj majici i sakou pleše u garderobi pred nastup.

"On je ikona", "Kakva energija", pisali su u komentarima, a neki su se i čudili da ovako izgleda s 52 godine.

Upravo su njegove nastupe na Evroviziji karakterisale energične pesme i plesne koreografije. 2004. godine predstavio se pesmom "Shake It" koja je završila na trećem mestu, a 2009. godine pesmom "This is our night" osvojio je sedmo mesto.

Kako je Grčka pobedila na muzičkom takmičenju 2005. godine Ruvas je bio i jedan od domaćina polufinalne i finalne emisije 2006.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

