OVAJ ČOVEK STARI KAO VINO: Za Sakisom Ruvasom su pre 18 godina ludele žene širom sveta! Pričalo se da je gej a danas izgleda OVAKO

Grčki izvođač Sakis Ruvas je 2004. nastupao na Evroviziji sa numerom "Shake It", izazovnim nastupom i pesmom koja lako ulazila u uši. Ali, najviše svojim izgledom, pevač je privukao pažnju svetske javnosti.

On je 2009. godine u Moskvi ponovo predstavljao Grčku sa pesmom "This is our night", ali nije ponovio prethodni uspeh - ni po plasmanu, ali ni po utisku, iako mu je oba puta džoker iz rukava bila bela boja odeće, što je njemu i njegovom preplanulom telu pristajalo savršeno. Ipak, napravio je brojne hitove u međuvremenu koje su presnimili i neki naši izvođači, ali ono što fascinira mnoge jeste činjenica da njemu godine, očigledno, ne mogu ništa s obzirom na to da se malo promenio u odnosu na period od pre 18 godina kada smo svi pevušili u glavi "Shake, shake, shake it mi amor".

Grčki pevač Sakis Rouvas (50) postao je popularan zahvaljujući svom nastupu 2004. s pesmom "Shake It". Osvojio je treće mesto na Evroviziji u Istanbulu dok je pobedu odnela Ukrajinka Ruslana sa hitom "Wild Dances", a Željko Joksimović je bio drugi sa evergrinom "Lane moje".

Zgodni Grk je seksi nastupom zaludeo žene širom sveta, a nizao je uspehe i nakon Evrosonga. Bio je u žriju grčke verzije "X Faktora", imao je brojne koncerte van svoje države, odigrao je nekoliko uloga, a 2006. godine bio je i vodtelj ovog najprestižnijeg evropskog muzičkog takmičenja koje se te godine održalo u Atini nakon pobede Elene Paparizu sa pesmom "My number one".

Našao se i u preduzetničkim vodama i otvorio je suši restoran, kao i popularan klub koji je, nažalost, izgoreo u martu 2010.

Sakisa niz godina prate glasine da je homoseksualac, a nisu stale ni kada se 2017. oženio manekenkom Katijom Zigouli (43) nakon 13 godina veze.

Supružnici su dobili četvoro dece, ćerku Ariadnu (9) i Anastasiju (13), kao i sinove Apolonasa (6) i Aleksandrosa (10).

Pevač nikad nije komentarisao glasine o svojoj seksualnoj orijentaciji, a u grčkoj javnosti je kružila informacija da je svojevremeno uhvaćen tokom gej orgija na brodu gde su koristile i razne supstance.

Ruvas je izrazio svoju podršku LGBT zajednici i podržao mogućnost da gej parovi mogu usvojiti decu.

Inače, mnogi ističu da Sakis sa godinama izgleda sve bolje i da se nije puno promenio od svog nastupa na Evrosongu 2004.

Na Instagramu ga prati više od 940.000 ljudi koji ga obasipaju komplimentima na račun njegovog izgleda.

