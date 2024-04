"TAKVA ŽENA JE OZBILJNA PRETNJA": Slavna glumica koju SRBI obožavaju otkrila šta misli o Megan Markl i mnogi će se ZAPANJITI FOTO

Čuvena glumica i omiljena komičarka mnogih, pa i publike u našoj zemlji, rekla je šta misli o Megan Markl koju napadaju nakon što je počela promociju džemova svog novog lajfstajl brenda. Da li je Melisa Makartni u taboru vojvotkinje od Saseksa ili u protivničkoj ekipi?

Megan Markl pokrenula je nedavno lajfstajl brend pa je poklonila 50 tegli džema od jagode svom užem krugu ljudi koji su na Instagramu promovisali te proizvode. Neki su ismevali tu marku i koncept. A neko je čak kupio naziv domene American Riviera Orchard (ime brenda Megan Markl) u Ujedinjenom Kraljevstvu i upotrebio ga za povezivanje sa GoFundMe bankom hrane, koja je prikupila više od 21.000 funti u donacijama za nedelju dana.

Glumica Melisa Mekarti prokomentarisala je tu situaciju na premijeri predstave "Suffs" na Brodveju prošle nedelje. Istakla je da ljudi kritikuju Megan jer se osećaju ugroženi zbog nje. Prema njenom mišljenju, vojvotkinja je predivna, neverovatna žena.

"Ljuta sam kada napadaju bez razloga svaku ženu, svakog čoveka. Pametna zanimljiva žena koja ima svoj život nekima je iz nekog razloga ozbiljna pretnja", izjavila je i dodala da je supruga princa Harija prava inspiracija kao i da teško podnosi mržnju kojoj je izložena jer je nastavila sa svojim životom (nakon Megzita 2020. i preseljenja u Kaliforniju).

"Uvek razmišljam - kako je to inspirativno. Nikada mi nije bio pretnja neko ko je neverovatan. Samo pomislim kako je inspirativno. Sve je do ljudi koji šire mržnju", naglasila je za Page six.

Melisa je podržala Megan i topkom proslave njenog 40. rođendan kada se uključila u onlajn obraćanje i podržala inciijativu vojvotkinje od Saseksa za pomoć ženama koje žele da se vrate na posao.

Makartni je tada pokazala svoj smisao za humor pa je pominjala čajanke odnosno vezu Megan sa britanskim dvorom. Ova glumica podržava i princa Harija koji je prekinuo važnu vezu sa Britanijom.

Na listi poznatih prijatelja Megan Markl nalaze se i Ebigejl Spenser, Prijanka Čopra, Džesika Malroni, Sara Referti, Džina Tores, Patrik Adams, Kori Vitijelo, Mili Mekintoš i Vajolet fon Vestenholc.

