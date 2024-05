BIVŠI MUŽ JOJ OPTUŽEN ZA BIZARAN ČIN, RAZIŠLI SE NAKON 14 GODINA BRAKA: Glumica prekinula ćutanje nakon skandala koji NE JENJAVA

Glumica Ajla Fišer oglasila se nakon što su se ona i Saša Baron Koen razišli posle 14 godina braka. Uputila je nekoliko reči na Instagramu, a vest o raskidu objavljena je nakon velikog skandala, odnosno optužbi koje je protiv Borata iznela glumica Rebel Vilson.

"Hvala vam za svu ljubaznost i podršku", napisala je glumica Ajla Fišer na Instagramu.

Bivši par je u aprilu saopštio da su se rastali prošle godine. Objavili su tada i zajedničku sliku na kojoj su u teniskoj opremi pa su poručili: "Nakon dugog teniskog meča koji je trajao duže od 20 godina, konačno odlažemo svoje rekete. Godine 2023. zajedno smo podneli zahtev za razvod. Uvek smo davali prednost svojoj privatnosti i tiho smo radili na ovoj promeni.

Zauvek delimo svoju predanost i ljubav prema svojoj deci. Iskreno cenimo što poštujete želju naše porodice za privatnošću".

Borat i Ajla Fišer upoznali su se 2001. godine, a venčanje je bilo 2010. godine. Imaju dve ćerke i sina.

Glumica Rebel Vilson rekla je da joj je Saša Baron Koen kog prvo nije imenovala već ga je oslovljavala sa kolega, pretio nakon što je otkrila da će o njemu bit reći o njenim memoarima, koji su objavljeni drugog apila. Počastila ga je pogrdnim "imenom" i to više puta ponovila. istakla je i da neće odustati od knjge bez obzira na reakcija njegovih advokata i PR službe.

"Kada sam došla u Holivud, ljudi su govorili: "Ne radimo sa se*onjama. Mislila sam da to zvuči razumno i logično", rekla je ranije u videu na instagramu koji je objavila pre nego što je knjiga ugledala svetlo dana pa dodala da je sve promenilo nakon sporne saradnje. "Odlomak gde govorim o se*onji jeste 23. Taj frajer je ogroman se*onja".

Napomenula je: "Sada mi pomenuti se*onja preti. Angažovao je PR menadžera za krizne situcije i advokate. Pokušava da zaustavi medijske objave o mojoj knjizi, ali knjiga će biti objavljena, a vi ćete saznati istinu".

Glumica je zatim otkrila da je u pitanju komičar Saša Baron Koen sa kojim je 2016. glumila u filmu Grimsby. Ona je i ranije pričala o snimanju tog filma pa je istakla da ju je Koen podsticao da se skine i odigra "golišave scene", a nju je na kraju zamenila dvojnica. Bio je toliko uporan da mu je ona rekla da će zvati zajedničkog agenta i reći da je maltretira. "Svaki dan je govorio: "Samo šetaj gola, biće smešno. Sećaš se u Boratu kad sam napravio onu golu scenu? Bilo je urnebesno".

Otkrila je i da joj je tražio da stavi prst u njegovu zadnjicu u poslednjoj sceni. "Ja sam rekla: "Kako to misliš, Saša? To nije u scenariju". A on je poručio: "Gledaj, samo ću skinuti pantalone, ti samo gurni prst u moju zadnjicu, biće to stvarno smešno".

"Iako cenimo važnost da neko progovori, ove očigledno lažne tvrdnje direktno su u suprotnosti sa detaljnim dokazima, uključujući dokumente iz tog vremena, filmske snimke i iskaze očevidaca prisutnih pre, tokom i nakon produkcije Braće Grimsby", izjavio je potom portparol glumca, piše CNN.

Saša Baron Koen prekinuo je prošlog meseca ćutanje nakon što su danas u Ujedinjenom Kraljevstvu objavljeni memoari glumice Rebel Vilson u kojem ona iznosi šok tvrdnje o njegovom ponašanju za vreme snimanja filma Grimsby (2016) u kojem su zajedno glumili.

U verziji za britansko tržište sporan deo je "precrtan". Rebel je rekla da je to učinjeno zbog tamošnjih zakona. Pravni tim Saše Barona Koena je tu odluku izdavača HarperCollins ocenio opravdanom, nakon što je glumac snažno poricao sporne tvrdnje.

"HarperCollins nije proverio ovo poglavlje u knjizi pre objavljivanja i preduzeo je razuman, ali užasno kasan korak brisanja klevetničkih tvrdnji Rebel Vilson nakon što su im predstavljeni dokazi da su te tvrdnje lažne", rečeno je u saopštenju za Deadline.

"Štampanje neistina je protivzakonito u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji. Ovo nije izuzetak kao što je gđa Vilson rekla, već pravno načelo koje postoji već stotinama godina. Ovo je jasna pobeda za Sašu Barona Keona i potvrđuje ono što smo rekli od početka – da je to očigledno lažno", dodali su.

Nakon što je izmenjeno izdanje konačno objavljeno, izdavač HarperCollins potvrdio je za Daily mail da su detalji uklonjeni.

