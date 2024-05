"PRVI PUT SAM VODILA LJUBAV S 20" Slavna pevačica iznela detalje iz spavaće sobe, oa otkrila SA KOLIKO MUŠKARACA JE BILA U VEZI

Kubanska prevačica Kamila Kabeljo je otkrila da je izgubila nevinost sa svojim prvim dečkom Metjuom Hasijem.

Prva ljubav

foto: RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bivša pevačica Fift Harmonija izlazila je sa čuvenim edukatorom za veze nešto više od godinu dana između 2018. i 2019.

Razmišljajući o tome kada je prvi put imala odnose sa Hasijem, Kabeljo, koja sada ima 27 godina, opisala je to iskustvo kao "prelepo".

- Imala sam svoju prvu vezu u to vreme - rekla je u podkastu "Armchair Expert with Dax Shepard".

foto: Profimedia

Pevačica je priznala je da je Hasi bio njen prvi dečko, rekavši:

- Bilo je kasno za moju prvu vezu. Imala sam 20 godina. Tada sam po prvi put imala seks. Prvo vođenje ljubavi bilo je sa 20, 21. … To je bilo bukvalno vođenje ljubavi. Bilo je divno - rekla je.

Opisujući Hasija kao "odličnog partnera", Kamila je priznala da je naučila mnogo izlazeći sa njim.

foto: Profimedia

- Bio je zaista sjajna osoba. Bilo je to kao savršena prva veza. To je zaista proširilo moj svet jer se on bavio potpuno drugačijim poslom - rekla je.

U intervjuu iz 2018. godine, Hasi je opisao Kamilu kao "neverovatno ljudsko biće".

Nakon što su se rastali 2019. Hasi je upoznao Odri Le Strat, a par se prošle godine venčao na Siciliji.

Ljubav sa Šonom Mendezom

foto: Profimedia

Kamila je nastavila da izlazi sa kantautorom Šonom Mendesom od 2019. do 2021. godine, kada su raskinuli. Nakon toga, provela je godinu dana sa izvršnim direktorom Ostinom Kevičem, koji je osnovao jevrejsku aplikaciju za upoznavanje Lok.

foto: Profimedia

Kamila je priznala kako joj je teško da se zadrži u dužim vezama: "Teško je jer ima toliko zanimljivih ljudi", rekla je za magazin "Star".

