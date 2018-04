SRPSKA IT INDUSTRIJA: Od ideje do milion dolara za manje od mesec dana!

Srpska IT industrija postaje sve više prepoznata u svetu. Dokaz za to je i da je prvi put jedan srpski startup podigao ovoliko veliku investiciju za manje od mesec dana! Nakon svega par sastanaka sa investitorima, ovaj tim je stigao od ideje do milion dolara! U pitanju je novoosnovani Review.Network i njihov projekat zasnovan na blockchain-u, a sredstva su stigla od investicione kompanije Sherman.capital iz Hong Konga.

Osnivači i idejni tvorci koji čine glavni tim ovog startup-a su Vuk Popović (President), Filip Karaičić (CEO), Petar Slović (COO) i Ivan Ćirić (CTO). Petar i Ivan kojima je ovo bilo prvi put da predstavljaju projekat stranim investitorima, kažu da su imali tremu i dobro su se pomučili dok nisu par puta izložili svoju ideju strancima.

Ideja vredna milion dolara

Review.Network je osmislio platformu koja rešava problem potrošača da procene da li je neka online preporuka za proizvod ili uslugu lažna ili istinita. Koliko je ovo važno u modernom svetu kupovine, pokazuje i statistika da čak 88% ljudi veruje online review-ovima kao preporuci koju bi dobili i od prijatelja. To znači da mahom od ovih online ocena (review-a) zavisi da li će nešto kupiti ili ne. Danas postoji ogroman problem što je većina preporuka i ocena koje nalazimo na internetu lažna ili plaćena.

Na pitanje kako su došli na ovu ideju kažu da je to problem sa kojim su se i sami svakodnevno susretali.

Svaki put kad smo želeli da kupimo nešto, bilo da je gitara ili aparat za kafu, ili jednostavno da izaberemo restoran ili kafić u koji da odemo, imali smo problem da nađemo kvalitetne i tačne online ocene korisnika. Takođe smo shvatili da je sistem komunikacije između potrošača i kompanija nedovoljno razvijen. Da bismo ovo poboljšali i pomogli celoj zajednici, došli smo na ideju Review.Network platforme koja ce rešiti ove probleme - kažu osnivači Review.Network-a.

Kako će Review.Network platforma rešiti problem potrošača i kompanija?

Ova platforma će nagrađivati korisnike za pisanje i validaciju review-ova REW tokenima. Onaj ko napiše review, mora da položi određeni broj REW tokena. Nakon toga ga ocenjuju drugi korisnici. Ako je review odobren, smešta se na blockchain, a svi koji su učestvovali dobijaju proporcionalnu nagradu u vidu REW tokena.

Druga bitna funkcija koju će imati platforma je da poveže kompanije i potrošače. Korisnici platforme dobijaju REW tokene od kompanije za učestvovanje u nekom istraživanju, kao što je anketa ili sl. Na ovaj način kompanija ima priliku da upozna bolje svoje potrošače i unapredi proizvod, a korisnici da budu nagrađeni.

Kako kažu osnivači, najveći deo novca od investicije će otići na razvoj platforme i marketing, a deo će ići na brojne operativne troškove, uključujući tu i pravnu regulativu koja je značajna stavka.

Prvu verziju ove platforme možemo da očekujemo već krajem 2018-te godine, i ona će biti dostupna svima. Razvoj celokupne platforme procenjen je na oko dve godine, kada bi trebalo da budu dostupne sve funkcionalnosti.

Oni će prvi put svoj projekat predstaviti na ITkonekt konferenciji u Novom Sadu, gde će održati predavanje 21. aprila. Više informacija o ovome na linku.

(Promo - tekst / Foto:PR)

Kurir

Autor: Kurir