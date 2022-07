OPKOLJENE SA SVIH STRANA! Gugl će brisati podatke o traženju lokacija klinika za abortus, evo da li će to POMOĆI ŽENAMA

Istorijski preokret, ukidanje prava na abortus, koji se dogodio u pojedinim državama SAD nakon procesa Roe protiv Vejda u junu, podstakao je zakonodavce i tehnološke kompanije da odgovore sa dubokom zabrinutošću zbog budućnosti podataka žena, a među njima je i Gugl.

U postu na blogu „Ključna reč“, Gugl je rekao da će dalje delovati u zaštiti privatnosti svojih korisnika automatskim brisanjem istorijskih zapisa o posetama osetljivim lokacijama. To uključuje klinike za abortus, ustanove za lečenje zavisnosti, razna savetovališta, skloništa za nasilje u porodici, centre za plodnost i druga mesta koja se smatraju osetljivim lokacijama.

Kada Gugl utvrdi da je korisnik posetio osetljivo mesto, izbrisaće ove podatke iz istorije lokacija, a promena će, rečeno je u kompaniji, stupiti na snagu u narednim nedeljama.

Guglova istorija lokacija je podrazumevano isključena, ali ako ju je korisnik uključio, obezbeđeni su alati koji mogu da se koriste za lako brisanje dela ili svih podataka korisnika.

Kompanija takođe planira da uvede ažuriranje koje omogućava korisnicima Fitbit-a, koji prati kretanje, da izbrišu više evidencija odjednom.

Međutim, ove promene možda još uvek nisu dovoljne. Kako The Verge ističe, Gugl i dalje prikuplja mnogo podataka o aktivnostima korisnika, kao što su istorija pretrage i pregledi na YouTube, koji se mogu koristiti kao deo istrage. O tome ni sada nema reči.

Naime, Gugl uvek pruža korisničke podatke kada dobije važeći sudski nalog - on je dovoljan da se nečija čitava istorija pretrage preda policiji na istragu. Iako to ne bi dokazalo njihovu krivicu, to je svakako upozorenje ženama koje traže pomoć oko abortusa, posebno u državama u kojima se abortus danas smatra nezakonitim, a njih je sve više!

Isto tako, Gugl nije jedini izvor kojima bi organi za sprovođenje zakona mogli da se obrate. Policija takođe može da pristupi zdravstvenim kartonima žena, a postoje i trgovci podacima koji već uveliko prodaju podatke o lokaciji žena koje posećuju klinike za abortus! Iako su skupovi podataka i imena navodno anonimni, prema Vice-u, i te kako je moguće korisnike iz zbirnih podataka učiniti javnim.

