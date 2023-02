EVO KAKO MOŽETE LOCIRATI IZGUBLJENI TELEFON: Gubitak uređaja može da bude jako STRESAN, a uz ove trikove naći ćete ga lako!

Toliko novca i vremena utrošimo na telefone da su nam ovi uređaji postali neopisivo dragoceni i važni. Nažalost, nije nečuveno da ponekad i izgubimo naše pametne telefone, a kada se to desi, nastaje pravi pravcati košmar. Dobre vesti glase da, ako se telefon jednostavno zaturi ili padne u pogrešne ruke, postoje načini kako da ga locirate.

S druge strane, možda vas zanima kako locirati mobilni telefon vašeg mališana ili baka i deka, kako bi ste znali tačno gde se nalaze. Bez obzira na to da li ste telefon izgubili ili želite da locirate mobilni putem broja telefona, u nastavku možete saznati kako da to učinite.

Ubedljivo najlakši način da pronađete lokaciju mobilnog telefona jeste putem odgovarajućih aplikacija. Štaviše, bez obzira na to kog brenda je vaš pametni telefon, ne morate ni da ih preuzimate jer sve što vam je potrebno verovatno već imate u telefonu. Naime, i iPhone i Android telefoni imaju svoje aplikacije za lociranje telefona u slučaju gubitka ili krađe. Istovremeno, ako treba da locirate blisku osobu preko mobilnog telefona, ove aplikacije mogu da posluže i za tu svrhu.

Kako pronaći izgubljeni Android telefon?

Ako koristite Android telefon, onda pravac na Google Find My Device stranicu ili istoimenu aplikaciju preuzmite sa Google Play Store-a. Google Find My Device je servis koji vam omogućava da daljinski locirate telefon, tablet računar ili neki drugi uređaj sa Android operativnim sistemom. Sve što je potrebno jeste da se, koristeći svoj Google nalog, prijavite na Find My Device servis i potražite izgubljeni telefon. Pored lociranja, ovaj servis vam omogućava i da daljinski zaključate svoj uređaj ili da obrišete sve podatke iz njega.

Naravno, prethodno bi trebalo da telefon koji želite da locirate bude povezan na internet i da na tom telefonu bude aktivirana opcija Find My Device. Drugim rečima, potrebno je da unapred aktivirate ovu opciju na telefonu kako biste mogli da je koristite u slučaju nestanka telefona. To ćete učiniti tako što ćete u podešavanjima (Settings) odabrati opciju Security, te štriklirati Find My Device.

Imajte u vidu da Google Find My Device aplikacija ne mora nužno da bude fabrički instalirana na vašem telefonu. Zato je najbolje da prvo posetite Google Play Store i proverite da li je pomenuta aplikacija instalirana - ukoliko nije, instalirajte je.

Kako pronaći izgubljeni iPhone?

Ukoliko, pak, imate iPhone, opet možete biti bez brige. Find My iPhone je Apple-ov pandan Google-ovom Find My Device servisu i veoma slično funkcioniše. Na vama je samo da se, uz pomoć svog Apple ID-a, prijavite na iCloud i locirate svoj nestali mobilni telefon. Kao i kod Androida, i ovde je neophodno da na samom telefonu da bude aktivirana Find My iPhone funkcija, a do nje ćete doći ovako: Settings > Apple ID > iCloud > Find My iPhone.

Kako locirati telefon putem broja?

Šta ako ništa od gorepomenutog niste namestili na vreme, a telefon vam je uveliko izgubljen? Onda vam ništa drugo ne preostaje nego da locirate telefon putem broja. Međutim, to nije ništa nalik onim filmskim scenama. Ne, nije dovoljno da unese broj telefona da bi potom prosto niotkuda na mapi počelo da treperi crveno svetlo, jasno i precizno pokazujući gde se nalazi izgubljeni telefon. Nažalost, to možete samo doživeti na velikom platnu ili malim ekranima.

Jedino mobilni operatori imaju mogućnost da lociraju mobilni telefon preko broja telefona ili preko IMEI broja - i to isključivo na zahtev nadležnih organa tj. policije. Ni u jednom drugom slučaju to nije moguće.

Čuvajte se hakera

Sada sigurno mislite u sebi: "A šta je sa onim silnim sajtovima na Google-u koji nude lociranje mobilnog telefona putem broja"? Svi oni obećavaju "kule i gradove", tj. kako bez po muke da nađete ili proverite lokaciju telefona. No, ne dajte se zavarati. Dobro se čuvajte ovakvih "ponuda" jer, u protivnom, možete postati lak plen takozvanih phishing prevara ili malvera, odnosno napada hakera čiji naum jeste da pokradu vaše privatne podatke i iskoriste ih u negativne svrhe.

