PLAŠITE SE ONLINE KUPOVINE? Okrivamo vam kako da sigurno pazarite i da vas glava ne boli

Živimo u vremenu kada je svaki minut bitan. Malo žurimo, pa malo kasnimo, ne stižemo i stresiramo se pa tražimo mogućnost da bar malo usporimo i "ukrademo" koji sat za sebe.

Jedan od načina za to je on line kupovina - zašto ići u prodavnicu, čekati u redu, tegliti stvari kad sve to može da se uradi na mnogo "gospodskiji" način.

Naručite sve što vam treba preko interneta, stigne vam na kućnu adresu (ili pokupite u radnji bez čekanja, postoje i takve opcije) i izbegnete sve one neprijatnosti na koje obično naletite kada pazarite u radnji (samo jedna kasa radi, gužva, nervoza itd.). Vreme koje se uštedi prilikom takve kupovine je ogromno, a treba vam samo nekoliko klikova.

Mnogi će reći da se plaše ili ne vole on line kupovinu, ali obično se tako osećamo kada nešto ne poznajemo. Najbezbolniji način za prevažilaženje ovakve emocije - naučiti nešto više o on line kupovini i osloboditi se straha.

Za početak, nešto što sve brine - prevare i to putem interneta. To je najveći strah prosečnog srpskog korisnika - gubitak novca u vidu neke mutne radnje na koju je pristao, a da to nije ni znao. To se nažalost dešava, ali ne onako kako mislite.

Ako aplikaciju za kupovinu skinete preko zvanične "prodavnice aplikacija" to narodski rečeno znači da nju već neko proverio i da je potpuno bezbedna. Recimo, kompanija Huawei - oni testiraju svaku aplikaciju koja dođe na njihovu platformu, zatim i u njihovu "radnju" pa se može reći da je to 100 odsto sigurna kupovina i da nema šanse niko da vas "zavrne" za novac. AppGallery pruža sistem bezbednosti i zaštite celog ciklusa, koji uključuje verifikaciju pravog imena programera, proces pregleda u četiri koraka, kao i zaštitu za preuzimanje i instalaciju.

Ali, krenimo redom. Ako koristite Huawei mobilni telefon imate nešto što se zove AppGallery ("prodavnica" aplikacija) odakle jednostavno i lako skidate ono što vam treba - Gооglе i sve njegove prateće aplikacije od gmail-a pa nadalje, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Whatsapp, Viber, Airbnb, Canva, CapCut, Duolingo, HBO Max, zatim igrice, kupovina itd. Inače, AppGallery je zvanična platforma za distribuciju aplikacija na Huawei uređajima, kao i novom Huawei P60 Pro telefonu sa kog smo i testirali ove aplikacije.

Pošto spada u top tri na globalnom tržištu, ona nudi ogromnu ponudu aplikacija u više od 170 zemalja i regiona.

Jednom rečju, sve ima, ali nas trenutno zanimaju aplikacije za kupovinu, pa smo se odlučili za Lidl Plus i Moj Maxi.

Aplikacija se pojavljuje na ekranu vašeg telefona, postaje aktivna, a dalje pratite uputstva za registraciju. To je standardna procedura, ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail i naravno lozinka kojom štitite podatke sa aplikacije.

Izabraćete prodavnicu fizički najbližu vama, unećete svoje podatke i kupovina može da počne.

Biraćete artikle kao što biste radili u radnji, smo mnogo brže i lakše. Same radnje organizuju dostavu, ali i to je na vama da odlučite.

Lidl Plus i Moj Maxi daju brojne pogodnosti i bonuse kada je on line kupovina u pitanju, pa je i to dodatni motiv da sa kupovine uživo pređete na on line. Opet naglašavamo, vaši podaci, pogotovo oni koji se tiču platnih kartica su bezbedni jer su zaštićeni na više nivoa.

Narodski rečeno, to je neprobojna trvrđava sa šancima, kopljima i strelcima.

Sad vam samo ostaje da skinete aplikacije i uživate u on line kupovini bez stresa i nervoze, a to vreme koje vam ostane, iskoristite za sebe ili najmilije.

