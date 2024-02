6 NAČINA DA UBRZATE VAŠ ANDROID KAO DA JE NOV: Evo kako se "podmlađuje" telefon jednostavnim koracima

Verovatno se često zapitate zašto je vaš Android pametni telefon vremenom usporio i samim tim želite ga ubrzati.

Zašto vaš pametni telefon ponaša čudno i sporo? Vaše aplikacije se ne pojavljuju na ekranu brzo kao nekada, a učitavanje animacija na ekranu traje večnost.

foto: Promo

Ti "simptomi" su slični onima koje često viđamo na desktop i laptop računarima. A zajednički uzrok nije starenje elektronskih delova. Umesto toga, korisnik je kriv što nije pratio odgovarajuće čišćenje telefona.

Najlakši način da rešite problem tako što ćete kupiti novi telefon. Međutim, kao i vaš trenutni telefon, čak i novi vrhunski model će na kraju upasti u iste probleme.

Razumevanje uzroka nakupljanja digitalnog otpada je od vitalnog značaja za revitalizaciju Android pametnog telefona, a vraćanje njegovih optimalnih performansi je lakše nego što mislite.

Evo par praktičnih saveta kako efikasno ubrzate svoj spori Android telefon:

ČIŠĆENJE WEB PRETRAŽIVAČA

Optimizacija web pretraživača je efikasna kako za telefone tako i za Android tablete.

Mnogi korisnici Androida odlučuju se za Google Chrome pretraživač, dok bi oni sa Samsung telefonima možda radije preferiraju Samsung web pretraživač.

foto: Shutterstock

Bez obzira na koji pretraživač koristite na uređaju, proces brisanja keša je sličan:

Otvorite web pretraživač i dodirnite tri vertikalne tačke u gornjem desnom uglu.

Pomaknite se prema dolje po listi opcija i dodirnite Podešavanja ( Settings ).

). Dodirnite Privatnost i bezbednost ( Privacy and Security ).

). Zatim dodirnite Obriši podatke pretraživanja ( Clear browsing data ).

). Odaberite vremenski raspon za uskladištene podatke dodirivanjem simbola dole ( down ).

). Čekirajte istoriju pregledavanja, kolačiće i podatke o stranicama, te keširane slike i datoteke.

Dodirnite dugme Obriši podatke (Clear data) u donjem desnom uglu ekrana.

ČIŠĆENJE KEŠ MEMORIJE KOD APLIKACIJA

Kao što keš memorija web pretraživača usporava vaš telefon, tako i suvišna keš memorija i privremene datoteke u Android aplikacijama smanjuju performanse telefona.

Evo šta bi trebalo da uradite i rešite problem:

Vratite se na meni podešavanja Android telefona (ne podešavanja pretraživača). Dodirnite Skladište aplikacija ( Apps storage ).

). Dodirnite naziv svake instalirane aplikacije. Zavisno o vrsti aplikacije, videćete izbore kao što su Obriši skladište( Clear storage ) i Obriši predmemoriju ( Clear cache ).

) i Obriši predmemoriju ( ). Dodirnite jednu ili obe za temeljnije čišćenje. Ovo neće obrisati aplikacije, već samo njihov digitalni nered.

Savet: Redovnim čišćenjem keša smanjujete nakupljanje privremenih datoteka i keša, samim tim i sprečavate postepeno usporavanje.

DEINSTALIRAJTE ILI ISKLJUČITE NEPOTREBNE ILI NEKORIŠĆENE APLIKACIJE I IGRE

Kada deinstalirate aplikaciju, ona se u potpunosti briše sa vašeg telefona čime i zaustavljate njeno pokretanje u pozadini.

foto: Promo

One više neće primati ažuriranja niti će se pokretati u pozadini ako ih ne koristite, za razliku od drugih instaliranih aplikacija.

Evo kako da deinstalirate ili isključite određene aplikacije:

Idite na Podešavanja ( Settings ) telefona

) telefona Dodirnite opciju Aplikacije ( Apps ).

). Potražite instaliranu aplikaciju koju želite da onemogućite i dodirnite je.

Dodirnite opciju Onemogući (Disable) na dnu ekrana telefona.

Savet: Izbjegavajte instaliranje Android aplikacija koje tvrde da čiste vašu RAM memoriju i skladištenje podataka. Često troše više resursa nego što ih spasavaju.

ONEMOGUĆITE ILI PROMENITE PODEŠAVANJE ANIMACIJE

Promena nekoliko podešavanja vezano za animacije može značajno poboljšati performanse Android telefona. Smanjenje upotrebe efekata ekrana poput zumiranja, okretanja i bleđenja (fade) takođe može da poboljša vek trajanja baterije.

foto: Promo

Na sporijim uređajima, zadate animacije mogu uzrokovati zaostajanje u odgovoru. Podešavanjem možete učiniti da se i spori i brzi uređaji osećaju neposrednije.

Korak 1: Idite na Podešavanja (Settings) > Sistem (System) i dodirnite Opcije za programere (Developer options) u meniju Sistem. Ako ne vidite opcije za programere (Developer options) idite na korak 2. da omogućite ovu funkciju. U suprotnom, pređite na korak 3.

Korak 2: Vratite se na glavnu stranicu podešavanja i nastavite sa sedećim: A, B, C i D.

A) Pomaknite se prema dole i odaberite O telefonu (About phone). B) Pomaknite se do dna ovog ekrana i dodirnite sedam puta Build number (Broj podverzije). C) Potvrdite Pin kod za zaključani ekran vašeg telefona ako se to zatraži. D) Vratite se na Podešavanja (Settings) > Sistem (System) i dodirnite Opcije programera (Developer options) u meniju Sistem (System).

Korak 3: Uverite se da je prekidač u položaju uključeno (desna strana slot za prebacivanje).

Korak 4: Idite na Crtanje (Drawing) u meniju Programer (Developer).

Korak 5: Pronađite ove tri opcije na listi — skala animacije prozora (Window animation scale), skala animacije prelaza (Transition animation scale) i skala trajanja animacije (Animator duration scale).

Korak 6: Dodirnite liniju razmera (scale line) ispod svake od ove tri podešavanja i odaberite opcije brzine (speed option).

Imajte na umu da opcije idu odozgo prema dole od isključenog do najbržeg. Vaš telefon je vjerovatno u podešavanjima isključeno ili .5x brzina. Da biste ubrzali performanse, odaberite željenu skalu.

Korak 7: Eksperimentisajte kako biste odabrali idealno okruženje za vaše potrebe. Ovisno o vrsti igara koje igrate ili aplikacijama koje koristite, dobićete različite reakcije pokreta dok isprobavate različite opcije skaliranja.

VIŠE BRZIH POPRAVKI ZA PRIMETNO SPORE PERFORMANSE TELEFONA

Gore navedeni koraci rešavaju suštinski težak zadatak kako biste oslobodili vaš Android telefon njegove sporosti. Evo još saveta, brzih i lakih podešavanja kako biste dodali još više brzine obnovljenim performansama.

Redovno proveravajte ažuriranja Android aplikacija. Mnogi od njih se ažuriraju vrlo često. Starije verzije aplikacija ne samo da doprinose sporim performansama, već i olakšavaju malveru i hakerskim napadima.

Ponovo pokrenite telefon svakih nekoliko dana. Ova praksa oslobađa interno skladište i memoriju brisanjem nakupljenog digitalnog nereda. To je uvek dobar prvi korak kada vaš telefon ne radi kako treba.

Uklonite višak vidžeta (widget). Budimo realni: vidžeti su divan način za brzo pokretanje posebnih funkcija u aplikaciji bez učitavanja i navigacije kroz celu aplikaciju. Ali dodavanje previše vidžeta – od kojih neki zauzimaju mnogo prostora na ekranu – može povećati broj početnih ekrana.

Vidžeti troše sistemske resurse, što dodatno smanjuje trajanje RAM-a i baterije. Zato deinstalirajte sve vidžete osim najboljih prečica do najvažnijih funkcija aplikacije.

Podesite brzinu osvežavanja. Brzina osvežavanja vašeg Android ekrana kontroliše koliko brzo ekran reaguje na ažurirane slike. Što je veća brzina, brže ili tečnije se dešava osvežavanje ekrana. Što je veći herc ili brzina osvežavanja (npr. 120 Hz), ekran brže reaguje i osvježava se.

Otvorite Podešavanja i dodirnite Ekran. Većina Android telefona nudi opcije za osvežavanje kao što su:

Auto — koji uključuje pametnu optimizaciju do 120Hz,

60Hz — što omogućava glatko osvježavanje i manju potrošnju baterije,

120Hz — za lakše osvježavanje i veću potrošnju baterije.

Nadamo se da će ove mere efikasno da „podmlade“ vaš Android elefon, vraćajući ga u prvobitno stanje i efikasnost koje podseća na njegovu prvu upotrebu. Primenom ovih saveta trebali biste primetiti značajno poboljšanje u brzini i ukupnim performansama vašeg uređaja, poboljšavajući vaše svakodnevno digitalno iskustvo.

Kurir.rs/it-mixer/D.M.