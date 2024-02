BOLJA GRAFIKA I INTENZIVNIJI NASLOVI - 2024. GODINA OBEĆAVA: 12 nastavaka kojima će se istinski gejmeri radovati!

Protekla godina bila je veoma važna za gejming industriju s obzirom na to da je objavljen veliki broj video-igara. Mnoge su naišle na dobar prijem, no bilo je i onih koje su razočarale gejmere.

Obično početak Nove godine i višak slobodnog vremena pružaju priliku da ljubitelji video-igara nadoknade propušteno, a godina pred nama obećava veliki broj naslova koji će napokon biti dostupni publici.

Od dugo očekivanih nastavaka do šarmantnih prvijenaca, ima puno toga čemu će se istinski ljubitelji gejminga radovati, a ovo su neki od naslova za koje se, prema pisanju NME portala već sad zna da će biti objavljeni tokom 2024. godine.

foto: Shutterstock

FINAL FANTASY 7 REBIRTH

Datum izlaska: 29. februar

Platforme: PS5

Razvojni tim: Square Enix

Tokom trejlera koji su najavljivali Final Fantasy 7 Rebirth publici su iz Square Enixa dali do znanja da mogu očekivati neočekivano u drugim delom trilogije rimjeka FF7. Ovaj rimejk ponovno interpretira i mijenja više elemenata originalne igre, dodajući više dubine razvoju likova i prilagođavajući ukupnu narativnu strukturu. Ko će živeti, ko će umreti i hoće li Aerith ponovno nekoga udariti stolicom od čelika, ljubitelji ovog naslova znaće krajem februara.

LIFE BY YOU

Datum izlaska: 5. mart

Platforme: PC

Razvojni tim: Paradox Tectonic

Na Gamescomu 2023, posjetioci su imali priliku da vide fitness instruktora Ronija Maisoneta kako odbija nepristojne posetioce u teretani, uređuje cveće i izbegava posao u simulatoru života Life By You. Obožavaoci igrice The Sim u stanju su pripravnosti jer sa nestrpljenjem isčekuju Life By You. Može li Life By You postati jedna od najboljih simulacija ikada?

ALONE IN THE DARK

Datum izlaska: 20. marta

Platforme: PS5, Xbox Series X|S, PC

Razvojni tim: Pieces Interactive

Za ljubitelje horora, Alone In The Dark obećava mart pun straha. U glavnoj ulozi su David Harbour (Stranger Things) i Jodie Comer (Killing Eve), a ovo preoblikovanje horor klasika iz ‘90-ih igrače će odvesti do Derceto Manora u potrazi za nestalom osobom. Međutim, to će biti lakše reći nego učiniti - očekujte čudovišta, užase i obilje južnjačkog gotičkog stila duž puta.

PRINCESS PEACH: SHOWTIME

Datum izlaska: 22. mart

Platforma: Nintendo Switch

Razvojni tim: Nintendo

Ovo je prva igra u kojoj je princeza glavna protagonistkinja od 2005. godine. Kada joj veče u pozorištu bude uništena od strane zlobnih upadača na pozornicu, Peach je zadužena da spasi predstavu. U ovo video-igri, igrači će moći da preuzmu nekoliko transformacija kao Princeza Peach, uključujući borbu mačem, detektiva i borca kung-fu, dok sarađuju sa svojom pomoćnicom Stelom kako bi zaustavile glavnog antagonistu Wicked Grape.

RISE OF THE RONIN

Datum izlaska: 22. marta

Platforma: PS5

Razvojni tim: Team Ninja

Obožavatelji PS5-a mart provesti zalepljeni uz igru i ekskluzivno putovanje sa Rise Of The Ronin. RPG u otvorenom svetu smešten u Japanu 1860-ih godina, igrači kontrolišu Ronin ratnika koji pokušava da se snađe kroz građanski rat. Budući da se radnja odvija tokom turbulentnih godina Bakumatsu, Rise Of The Ronin ljubiteljima ovog žanra biće dvostruko uzbudljiviji. Ova video-igra neće imati fantastične elemente kao Nioh i Wo Long, prethodne igre razvojnog studija Team Ninja, a u istoj će se pojaviti neke stvarne istorijske ličnosti.

WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2

Datum izlaska: 9. septembar

Platforme: PS5, Xbox Series X|S, PC

Razvojni tim: Saber Interactive

Ovo će biti jedna od najkrvavijih video-igara godine. Space Marine 2 je eksplozivna pucačina u trećem licu akcija postavljena unutar poznatog mračnog Warhammer 40,000 univerzuma Games Workshopa. Warhammer 40,000: Space Marine 2 će igrače staviti u cipele masivnog Space Marinea kako bi se borili protiv horde vanzemaljskih Tyranida. Ostati živ neće biti lako. Igra će biti još jedan deo obimnog univerzuma Warhammer 40.000, koji je čak crpio inspiraciju iz filma “Astartes”.

HADES 2

Datum izlaska: tokom 2024. tačan datum nije poznat

Platforme: PC

Razvojni tim: Supergiant Games

Hades 2 je nastavak izuzetno popularnog Hades serijala, koji je započeo naslovom objavljenim od strane Supergiant Games 2020. godine. Igrači će ponovno zaroniti u podzemni svet, podržani od strane bogova i boginja dok se probijaju kroz neprijatelje Podzemlja u ovoj Roguelike indie senzaciji. Igrači će preuzeti kontrolu nad novom protagonistkinjom Melinoe (kćerkom Hada, sestrom Zagreusa), koja je pod mentorstvom Hekate, boginje veštica. S obzirom na to, Melinoe će koristiti svoje mračne čarobne moći kako bi se suprotstavila Titanu Vremena, što će sigurno biti ispunjeno uzbudljivom igrom. Očekivanja za ovu igru su izuzetno visoka, ali ako iko može da ih opravda, to je tim Supergiant Games.

FROSTPUNK 2

Datum izlaska: druga polovina 2024.

Platforme: PC

Razvojni tim: 11 Bit Studios

Ako volite izgradnju gradova, ovo je prava video-igra za vas. Priča nove igre se odvija 30 godina nakon što je vulkanska zima zvanično prestala. Svet je i dalje užasno mesto, ali borba sa prirodom više nije najveći problem, već su to ljudi. Poslednji grad na svietu još je u većim problemima nego što je bio u prvom delu. Prelazak s uglja na naftu rezultirao je naglim rastom grada, a taj nagli rast sa sobom je povukao unutrašnje probleme. Održavanje reda unutar grada, bilo milom ili silom je obavezno, stoga će biti ključno za njegov opstanak u Frostpunku 2.

STAR WARS OUTLAWS

Datum izlaska: 2024. (tačan datum će biti objavljen)

Platforme: PS5, Xbox Series X|S, PC

Razvojni tim: Ubisoft

Ova igra donosi potpuno novi otvoreni svet koji ćete moći da istražujete. Prema informacijama od strane Diznija, očekuje se da će Star Wars Outlaws doći “krajem 2024.”, stoga se pripremite na malo čekanja za ovu avanturu otvorenog sveta u dalekoj, dalekoj galaksiji. Radnjaj igre je smeštena između pete i šeste epizode i staviće nas u ulogu odmetnice Kej Ves koja se sprema da izvede najveću pljačku u istoriji teritorija na obodu galaksije. Igrači će nesumnjivo imati posla s Galaktičkim carstvom, ali mnogo će pažnje biti usmereno na različite kriminalne organizacije galaksije, poput Huta.

TALES OF THE SHIRE: A LORD OF THE RINGS GAME

Datum izlaska: 2024. (tačan datum nije poznat)

Platforme: konzole i PC

Razvojni tim: Private Division

Čeka vas udoban život hobita, u novoj Lord of the Rings igri koja će izaći do kraja 2024. godine na konzoli i PC-u. Upravo ova viest koja se pojavila sredinom prošle godine naišla je na oduševljenje među ljubiteljima Gospodara Prstenova. Zahvaljujući ovoj igri možete biti hobit. Fetalji igrice nisu još uvek poznati,a sama najava izazvala je kod gejmera ogromno uzbuđenje.

VAMPIRE: THE MASQUERADE – BLOODLINES 2

Datum izlaska: 2024. (tačan datum još nije poznat)

Platforme: PS5, Xbox Series X|S, PC

Razvojni tim: The Chinese Room

Ova video-igra trebalo je da bude objavljena još davno, ali problemi u razvoju doveli su do kašnjenja iste. Ovaj je zastrašujuća igrica RPG žanra je nastavak kultne igre iz 2004. godine, a ovoga puta igrač ide u Sijetl, među vampire koji se bore za opstanak i prevlast u mračnim dubinama grada. Dobija ulogu krvopije-veterana, a kao stariji vampir sreće zanimljive likove, meša se u politiku, lovi po ulicama i bori se za položaj.

THE PLUCKY SQUIRE

Datum izlaska: 2024. (tačan datum nepoznat)

Platforme: PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC

Razvojni tim: All Possible Futures

Pustolovina poput priče o igračkama o likovima iz bajki koji otkrivaju stvarni svet izvan svojih stranica. Osim šarmantnog umetničkog stila i kreativnog zapleta, The Plucky Squire ima uzbudljive developere - uključujući direktora umetnosti Džejmsa Tarnera iz Pokémon Sword and Shield i tvorca Stealth Bastard Deluxe, Džonatana Bidlea.

Izvor: vijesti.me/Kurir/Darko Mulic