IGRA BORDERLANDS NAJZAD I NA FILMSKOM PLATNU: Velike eksplozije i (nadajmo se) još veći smeh, ali.. (VIDEO)

Postoji određena atmosfera Čuvara galaksije. Možda je to velika upotreba legendarne pesme Electric Light Orchestra, ili je to možda grupa avanturista ili mešavina akcije i humora. Sve u svemu, čini se da je to pravi ton za Borderlands film.

Sada na glumačku ekipu i likove koje obožavaoci franšize poznaju i vole.

Kejt Blanšet igra čuvenu kratkoćudnu Lilit i glumica svakako izgleda za tu ulogu. Film prati Blanšet dok traži misteriozni trezor za koji se priča da je do vrha napunjen slatkim, slatkim plenom. Baš kao u igri!

Džejmi Li Kertis igra naučnika Dr Tanisa, NPC u sve tri glavne igre Borderlands. Komičar Kevin Hart tumači plaćenika Rolanda, vojnika za igru u mnogim igrama. Džek Blek, posle svog puta kao Bouzer u filmu Super Mario Bros., igra robota Claptrap. Dobronamerni robot se smatra maskotom za franšizu i često deluje kao komično olakšanje. Čini se da dobro odgovara toj ulozi. Glumačku ekipu zaokružuju Arijana Grinblat kao rušilačka Tini Tina, zvezda spinoff igre Tini Tina’s Vonderlands, i Florijan Munteanu kao njen izvršilac Krig.

Naravno, ostaje da se vidi da li Rot može da izvede ovu vrstu avanturističkog spektakla velikog budžeta. Reditelj je uglavnom poznat po horor filmovima. Jedno je sigurno, međutim, trejler zapravo izgleda i oseća se kao Borderlands. Velika i svetla paleta boja podseća na estetiku osenčenih ćelija iz igara. Film stiže u bioskope 9. avgusta.

foto: Printscreen YT

Međutim Borderlands trejler je potvrdio i najgore strahove obožavalaca

Odbacivanje ikoničnog vizuelnog stila u korist akcije uživo izgledalo je kao upitna odluka od samog početka.

Nažalost, čini se da predstojeći film Borderlands ima prilično dobre šanse da padne u kategoriju razočaravajućih adaptacija, jer fanovi nisu oduševljeni onim što su videli.

Oni ističu da je pravljenje filmske akcije uživo bila ogromna greška, jer bez prepoznatljivog vizuelnog stila likovi izgledaju neverovatno glupo i više liče na kosplejere nego na svoje kolege u igrici.

Iako film ima impresivnu glumačku ekipu svih zvezda, oni zapravo ne izgledaju kao Lovci na trezore koji fanovi poznaju i vole, što čini izbore za glumce prilično upitnim. Naravno, prerano je donositi bilo kakve konačne zaključke, ali mnogi fanovi su znatno smanjili svoja očekivanja od filma.