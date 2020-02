KO JE VAŠA SRODNA DUŠA? Ovi znakovi horoskopa najbolje se SLAŽU U LJUBAVI!

Neke karakteristike horoskopskog znaka mogu pokazati kako će se dvoje ljudi slagati u ljubavnoj vezi i ko bi mogao biti vaš idealni partner.

Saznajte ko odgovara vašem znaku i s kim ćete biti najsrećniji u ljubavi.

OVAN

Ove osobe ne plaše se prepreka i izazova koje život postavlja pred njih. Prvo deluju, a posle razmišljaju o svojim postupcima. Krasi ih odlučna, samouverena, strastvena narav i u svakoj situaciji su hrabri. Uvek su u pokretu, željni takmičenja. Ovnu je u ljubavnoj vezi potrebno uzbuđenje i spontanost, a partnera će obasipati ljubavlju i pažnjom. Treba mu neko ko je jednako strastven i jednako tvrdoglav kao on.

Znak s kojim se idealno slaže u ljubavi - VAGA

BIK

Osobe rođene u ovom znaku su razumne, pouzdane i praktične i ne vole ništa da ostavljaju nezavršeno. Imaju crtu tvrdoglavosti, ali znaju dobro da slušaju druge ljude. Zaštitnički su nastrojeni prema onima koje vole, ali umeju da budu i posesivni. Bik je vrlo senzualan, romantičan i veran u ljubavnoj vezi. Treba mu partner koji je iskren, kojem može da veruje i koji će imati strpljenja i ceniti ga. Ne voli previše da priča, ali ima veliko srce i treba mu neko ko će uz njega biti i u dobru i u zlu.

Najbolji znak za večnu ljubav - ŠKORPIJA

BLIZANCI

Blizanci su prilično nepredvidivi i komplikovani jer nikad ne možete znati koju će stranu svoje ličnosti pokazati u nekoj situaciji. S jedne strane vrlo su društveni i harizmatični, a s druge strane znaju da se izgube u sopstvenim mislima i mogu delovati vrlo ozbiljno i nedruštveno. Međutim, imaju veliko srce i brzo se prilagođavaju svakoj situaciji. Treba im partner s kojim će voditi super razgovore i koji će im biti izazov. Da bi veza s Blizancem trajala, stalno mu trebaju uzbuđenja i strast.

Najbolji za zajednički život - STRELAC

RAK

Rakovi nam se mogu učiniti vrlo kompleksni i neuhvatljivi, ali ispod njihovog tvrdog oklopa postoji ceo jedan nežni svet. Poznati su po dubokim emocijama, i to su možda najkreativniji i najmaštovitiji ljudi koje ćete ikad upoznati. Puni su ljubavi i imaju potrebu da se stalno brinu za porodicu i prijatelje. Vrlo su odani i u ljubavnoj vezi traže partnera koji ih neće izdati i koji će imati strpljenja, jer Raku treba vremena da se otvori. Njima treba neko isto tako emotivan jer s plitkim i površnim ljudima se ne slažu dobro.

Znak u kom će pronaći ljubav svog života - JARAC

LAV

Osobe rođene u ovom horoskopskom znaku stvorene su za vođe i vole da budu u centru pažnje. Imaju veliko srce, prijatne su, izuzetno vesele, strastvene i ništa ih ne može zaustaviti dok ne ostvare svoj cilj. Lavovi su izuzetno direktni, što znači da nikada nećete morati da pogađate njihove misli jer će vam to oni sami otvoreno reći. Žele partnera jednako ambicioznog kao što su i oni, s dobrim smislom za humor i optimističnim pogledom na život.

Idealan partner za njih - VODOLIJA

DEVICA

Device vrlo su analitične, praktične i vredne. Stvari analiziraju do najsitnijih detalja i imaju vrlo metodičan pogled na život. Ponekad razmišljaju previše i iznova analiziraju kako bi rešile problem. U ljubavnoj vezi vrlo su odane i žele nekoga ko će im biti odan. Ovaj horoskopski znak izuzetno je posvećen partneru, a od njega želi da mu stalno daje do znanja koliko mu je važan i koliko ga želi. Ne pokazuje često osećanja, ali mu je veoma stalo do partnera. Devici treba neko ko je razuman.

Najbolji znak za ljubavnu vezu - RIBE

VAGA

Vage su vrlo kooperativne, miroljubive i ne vole da budu same. Obožavaju da vode kvalitetne razgovore i da budu u društvu zanimljivih ljudi, fascinirane su umetnošću i svim onim što je lepo. Vagi treba ravnoteža u životu kako bi se dobro osećala, a isto tako joj je važan i njen lični mir. Ne podnosi nejednakost i braniće svakoga kome je naneta nepravda. Njoj treba partner koji takođe voli mir i harmoniju, ko je misteriozan, duhovit i pronicljiv.

Idealan znak za ljubav - OVAN

ŠKORPIJA

Osobe rođene u znaku Škorpije krasi mirnoća i sabranost u svakoj situaciji i one veoma dobro znaju da čuvaju tajne. Zbog toga su divni prijatelji, jer im se može verovati. Uvek zrače dozom tajanstvenosti, a osećanja ne pokazuju često. Snalažljivi su, strastveni i vrlo kreativni. Izuzetno su senzualni, a u ljubavnoj vezi im treba partner koji će imati strpljenja, jer Škorpiji treba vremena da stekne nečije poverenje. Žele inteligentnog i iskrenog partnera koji pred njima neće imati tajni.

Najbolji znak za partnerstvo - BIK

STRELAC

Strelcima treba sloboda, oni vole da provode vreme napolju, a ne podnose kad im druge govore šta da rade. Vrlo su znatiželjni i ekstrovertni. Obožavaju da putuju jer moraju stalno da budu u pokretu u svojoj potrazi za smislom života. Imaju filozofski um i sjajno se izražavaju. Strelac je zaigran i duhovit, pa mu u ljubavnoj vezi treba neko ko je takođe opušten i srdačan, ali i osećajan, ekspresivan i uvek spreman na avanturu.

Najbolja kompatibilnost u ljubavi - BLIZANCI

JARAC

Osobe rođene u znaku Jarca su najvrednije i najpredanije od svih 12 znakova horoskopa. Ozbiljne su i imaju neverovatnu radnu disciplinu, zbog čega imaju uspešne karijere. Vrlo su nezavisne i tvrdoglave i ne dozvoljavaju da im drugi govore šta da rade. Sklone su da šefuju drugima i da nameću svoja mišljenja i ideje, ali ispod stroge spoljašnjosti krije se vrlo lojalna i velikodušna osoba. Jarcu treba iskren i osećajan partner koji zna da smiri njegovu tvrdoglavu narav.

Idealan znak za ljubavnu vezu - RAK

VODOLIJA

Njima treba mnogo mentalne stimulacije jer im inače brzo postaje dosadno. Vrlo su nezavisni i treba im dosta vremena koje će provesti sami kako bi napunili baterije. Veliki su humanitarci i uvek pomažu drugima. Razmišljaju unapred i mnogi ih smatraju vizionarima. Treba im neko ko će ih intelektualno podsticati i s kim ćete moći da vode kvalitetne razgovore. Vodoliji pre svega treba maštovit, iskren i komunikativan partner.

Idealan znak za ljubav - LAV

RIBE

Ove osobe su izuzetno kreativne i nežne. Vrlo su saosećajne i intuitivne i uživaju kada su same jer se tada mogu prepustiti svojim maštanjima. S druge strane, iako su prilično introvertne, Ribe vole da upoznaju nove ljude i pristupačne su. Vrlo su empatične i osećajne i daće sve što mogu drugima i očekuju da se i on ponaša isto tako prema njima.

Najidealniji znak za ljubavnu vezu - DEVICA

