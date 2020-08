NIKOLINA JE IZ VILE IZBAČENA ZBOG OVE ŽIVOTINJE Vlasnik se žalio da njen AFRIČKI JEŽ smrdi, a evo šta veterinari o njima

Skandal koji je Nikolinu Pišek i njenog supruga Vidoje Ristovića zadesio u u luksuznoj Villi Hedonist u Kaštel Starom ne jenjava. Isplivali su na površinu brojni detalji, oglasili su se akteri drame, samo je jedan detalj promakao svima. Patuljasti afrički jež, ljubimca poznate voditeljke, koji je navodno inicirao sve.

Vlasnik vile Rok Gale iz koje su Nikolina Pišek i Vidoje Ristović izbačeni 12. dana odmora iako su uplatili 19.000 evra, optužio ih je da je patuljasti afrički jež "zasmrdeo celu sobu" u luksuznom letnikovcu u Kaštel Starom gde se za noćenje plaća više od 1. 300 evra, piše "Jutarnji hr".

Da li je takva optužba opravdana?

Kako kažu stručnjaci, afrički patuljasti jež nema neprijatan miris niti izaziva alergijske reakcije kod osoba preosetljivih na životinjsku dlaku.

Ova životinja je poreklom iz Afrike, ali živi širom Evrope, Azije i na Novom Zelandu. Ovalnog je oblika, sa veoma kratkim repom, veličine od 17 do 24 centimetra. U prirodi mu je životni vek od godinu i po do tri godine, a u zatočeništvu dožive mogu da žive od šest do devet godina.

Afrički patuljasti jež je pre 10-ak godina postao pravi hit u Americi, a pre nekoliko godina desilo se to i u Velikoj Britaniji kao i u Hrvatskoj, piše "Jutarnji hr", pa neki kućni ljubimci ove vrste čak imaju Instagram profile.

Za razliku od afričkog ježa čija je cena oko 4.700 dinara, evropski jež, koji živi u našim krajevima, zakonom je zaštićen i ne sme da se čuva kao kućni ljubimac.

Ono što je karateristično za patuljastog afričkog ježa jeste da danju spava, a da je noću aktivan.

Njegovi vlasnici moraju da imaju na umu da on mora da bude na sobnoj temperaturi, oko 25 stepeni, a ukoliko zahladi, odspavaće zimski san. Nikako ne sme da se direktno izlaže Suncu. Prilikom prvog susreta njegove bodlje mogu da budu problem pa je potreban oprez, piše moj.pet-centar.

