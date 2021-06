DRŽAĆU OVOG ČOVEKA ZA RUKU DOK NE UMRE! Udala se za 32 godine starijeg MILIONERA, pa RAZVELA i shvatila gorku istinu!

Erika Džejn (49) našla se na udaru javnosti pre 21 godinu kada je stupila u brak sa veoma cenjenim i moćnim advokatom, Tomasom Đirardijem (81) koji je od nje stariji 32 godine.

Erika je tada imala 28 godina, a svi su je optuživali da se zapravo udaje za Tomasove milione.

foto: Profimedia

Ono što je još tada bilo interesantno je to što njih dvoje prilikom venčanja nisu potpisali nikakav predbračni ugovor.

"Postoji toliko slojeva koji se tiču ovog razvoda. To je sve tako je*eno komplikovano. Teško je da se objasni", prokomentarisala je Erika nedavno u emisiji "The Real Housewives of Beverly Hills". U istoj toj emisiji pustili su snimak sa početka njihovog braka, kada je izjavila "Držaću za ruku ovog muškarca dok ne umre".

Nakon što su se pojavile vesti o razvidu, Erika se u javnosti pojavljuje u izdanjima koja ne liče na nju. Dok je ranije uvek bila u brendiranim komadima, uvek pod punom šminkom i frizurom, već dugo se sada pojavljuje bez šminke i u sportskim izdanjima. Zbog toga mediji pišu da joj je očito teško pao razvod od Tomasa koji raspolaže bogatstvom vrednim 30 miliona dolara.

- Reći ću vam nešto potpuno iskreno. Udala sam se za veoma moćnog advokata. Predbračni ugovor mi ionako ne bi pomogao jer njemu ništa ne može da stane na put. Pocepao bi taj papir za dve sekunde - rekla je Erika nakon objave o razvodu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B.

