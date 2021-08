OVIH 5 ZNAKOVA SU ODANI I DOBRI PRIJATELJI: Ne deluju tako kad ih tek upoznate, ali osobe u OVOM znaku će vam uvek ČUVATI LEĐA!

Prijateljstva imaju veliku ulogu u čovekovom životu i direktno utiču na naše mentalno zdravlje: Pomažu nam da se oslobodimo stresa, pružaju nam utehu i pomažu da prebrodimo usamljenost.

Zato donosimo pregled pet horoskopskih znakova među kojima se najčešće mogu pronaći ljudi koji znaju da neguju prava prijateljstva i na koje uvek možete da računate.

Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku veruju da je lojalnost najvažnija osobina u prijateljskom odnosu. Kad Ovan jednom zaključi da ste prijatelji, to će "braniti" do smrti. Uvek su neverovatno predani prijateljima i uvek ćete moći da se oslonite na njih kad god vam bude trebala podrška da prebrodite loše dane. Ovnovi su uvek oni koji na život gledaju tako da kažu "čaša je do pola puna", odnosno u svakoj životnoj situaciji vide i neki pozitivan trag.

Blizanci

Zaigrani Blizanci mogu da se prilagode bilo kojoj situaciji, što ih čini "leptirima" Zodijaka. Šarmantni su, sa njima sve teče glatko, pa su uvek dobro društvo. Takođe, imaju dobar smisao za humor i znaju da okupiraju sagovornike zanimljivim temama. Ljudi vole da provode vreme sa njima jer znaju da održavaju razgovor bez muke. Osim toga, interesuju ih brojne stvari i od njih ćete saznati mnoge zanimljivosti, kao i najdublje tajne iz pojedinih područja nauke, književnosti, društvenih odnosa…

Lav

Iako su inače vrlo koncentrisani na sebe, Lavovi kao prijatelji mogu da uspostave vrlo dugoročne i čvrste veze koje ćete s godinama sve više ceniti. Njima upravlja Sunce i pravi su predstavnici kraljeva životinja: Odnos s njima uvek obeležava toplina, oni su energični ljudi s kojima je uvek uzbudljivo. Vole da sklapaju prijateljstva i rođeni su vođe. Ako imate Lava za prijatelja, možete biti sigurni da ćete se puno smejati u njegovom društvu te da vam baš nikad neće biti dosadno.

Devica

Device stvaraju velika prijateljstva. Oni su inteligentni, skromni, osetljivi, sramežljivi i imaju nežnu i ljubaznu narav. Možda će vas potpuno izludeti u nekim razdobljima, ali prijateljstvo s Devicom vredi te patnje. Istina, kritični su, perfekcionisti i često zahtevni do ludila, ali su i najverniji prijatelj koje možete zamisliti. Možda i ne deluju kao najuzbudljiviji ljudi na svetu kad ih tek upoznate, no ako želite prijatelja ili partnera koji će vam čitav život čuvati leđa, Devica je najbolja osoba za to.

Jarac

Jarčevi su inteligentni, zabavni i odani. Ovaj horoskopski znak nema veliku grupu prijatelja, pa se smatrajte srećnicima ako ste ušli u njihov krug prijatelja. Život će vam biti kvalitetniji sa prijateljima poput njih. Oni prijatelje doživljavaju kao porodicu i ne postoji ništa što ne bi učinili za njih. Znaju da prepoznaju kad ste raspoloženi za ozbiljan razgovor o onome što vas muči, a kad vam treba samo malo zabave da sve zaboravite. Jarci veruju u to da dela govore više od reči, pa se tako i ponašaju: Ako ste tužni, isplaniraće vam celi dan sa zabavnim aktivnostima kako bi vam skrenuli misli sa toga.

