KAD TUGA RAZJEDE DUŠU: Svaki horoskopski znak se nosi sa emocijama na POSEBAN NAČIN, a ovako sa PATNJOM!

Tuga je deo života i može biti emocija koja se teško nosi. Različiti ljudi mogu imati razne reakcije na tugu. Neki je ne priznaju, ima onih koji je jasno ne prepoznaju, a mnogi ljudi zbog nje postanu destruktivni.

Otkrivamo kako svaki znak zodijaka reagira kada je tužan i savete koji mogu pomoći u boljem upravljanju emocijama.

Ovan

Ovan je poznat po hrabrosti, optimizmu, samopouzdanju i strastvenosti. U razdobljima tuge, njihova vatrena narav može ih učiniti sklonima donošenju impulsivnih odluka, što im služi kao način prikrivanja njihove boli gorućom ljutnjom.

Ovnu bi koristilo da se zapita: "Hoće li mi ova odluka ili postupak stvarno doneti nešto dobro?". Na taj način će donositi bolje odluke za sebe. Još jedan način kojim se mogu bolje uskladiti sa svojim emocijama je - meditacija.

To im može omogućiti bolji kontakt sa svojim emocijama. Ukoliko je tišina previše zastrašujuća, možda možete planirati avanturu gde ćete moći preusmeriti svoju energiju.

Bik

Bik je poznat po pouzdanosti, praktičnosti, odanosti i odgovornosti. Kada je tužan, on želi biti sam. Iako je poznat po strpljivosti, u vreme tuge ono nestaje. Druga situacija koja se može dogoditi Biku za vreme tugovanja - mogao bi nepravilno spavati i jesti, te se "upuštati u poroke za borbu".

Iako Bik u tuzi voli biti sam, moglo bi im pomoći deljenje misli i osećaja s pouzdanim prijateljima ili s profesionalnim savetnikom. To im može pomoći da se bolje nose sa svojom boli. Tokom tog vremena, treba biti saosećajan prema sebi i realizovati da smo svi prošli kroz bolna iskustva i tugu i to s vremena na vreme može pomoći.

Još jedna preporuka bi bila - zadržati rutinu, to nas može sačuvati od pada u dublje osećaje tuge, koji nam na niti jedan način ne služe. Još jednom, ako se pitamo: "Hoće li ovo pridoneti mom najboljem interesu?", to nas može sprečiti da donesemo loše odluke.

Blizanci

Blizanci su srdačni i znatiželjni mislioci. Kada su tužni, njihova sposobnost razmišljanja je u punoj brzini. Ponekad mogu pasti u depresiju. Kada prekomerno razmišljaju, njihovom mozgu je potrebno samo opuštanje. To je lakše reći nego učiniti, no praksom to postaje moguće. Kada prolaze kroz razdoblje tuge, Blizancima može pomoći vođenje dnevnika.

Ovo je odličan način kojim mislima mogu dati drugi dom i vreme da ih srede. Verovatno će nakon te aktivnosti osetiti veliko olakšanje. Kada su spremni, mogu popričati sa pouzdanim prijateljem, u čiji savet imaju poverenja. On im može pomoći da bolje razumeju situaciju.

Rak

Rak ima vrlo aktivnu maštu, jako je lojalan i ima urođenu veštinu uveravanja. Jako duboko doživljavaju emocije. Iz tog razloga, tuga im može biti veoma teška. Obično kroz to razdoblje prolaze uz mnogo suza i neretko su usamljeni. Priključivanje grupi za podršku može biti korisno, jer omogućuje komunikaciju i razmenu snažnih osećaja.

Vežbe uzemljivanja, takođe, mogu biti od pomoći. Povezivanje s prirodom, Svemirom ili višom silom može produbiti osećaj podrške. To ih, takođe, može podsetiti na to da nisu sami. Vođenje dnevnika, praktikovanje vežbi uzemljivanja i bavljenje umetnošću može biti vrlo korisno.

Lav

Lavovi su kreativni, strastveni i imaju toplo srce. Dok je tužan, Lav može biti vrlo transparentan sa svojim emocijama. Neki mogu izreći stvari koje povređuju ljude oko njih.

Lavovi brzo odbacuju osećaje tuge. Jedan od načina na koji se nose sa njom je stvaranje umetnosti. To može biti pisanje pesama, slikanje ili pisanje knjige u kojoj mogu predstaviti sebe. Važno je da steknu odgovornost za svoje osećaje i da ne reagiraju na način kojim mogu povrediti druge kada se osećaju loše.

Devica

Device su lojalne, ljubazni i vredni ljudi. Kada su tužni, najviše vole biti sami. Oni takođe mogu izgubiti dodir sa svojim emocijama zbog kompulsivnog delovanja. Kada su besni i tužni, mogu postati pesimistični, možda čak i pomalo pakosni.

Vođenje dnevnika je zdrav način za povezivanje sa našim emocijama. Meditacija ili molitva takođe može pomoći. Kako ne bi povredili druge ljude, kada se ne osećaju dobro, mogu se obratiti svojim voljenima i zatražiti pomoć.

- Danas se ne osećam najbolje - to je sve što je potrebno reći. Možete odabrati biti sami na takve dane ili voditi neobavezne razgovore.

Vaga

Vage su poznate po svom osećaju za pravdu, diplomatiji i društvenoj prirodi. Kada je tužna, Vaga može biti ćudljiva i nestabilna. Ponekad ne želi drugima otkriti kako se stvarno oseća, dok ljudi misle kako je puna života i pozitive.

Tada je vrlo važno biti saosećajan prema sebi. Pomaže kada shvate da je tuga normalan osećaj i da tu nema ničeg sramotnog. Sve prolazi, ako to dopustite. Razgovor o problemima s dobrim prijateljem ili savetnikom može pomoći. Isto tako, nemojte se bojati da se povučete iz društvenog života kada je to potrebno.

Škorpija

Škorpija imaju reputaciju hrabrih, snalažljivih i upornih ljudi. Kada su tužni, oni to ne skrivaju. Mogu imati česte promene raspoloženja i tada njihove emocije mogu uticati na druge. Kada imaju snažan naboj emocija, dobro je odvojiti vreme za sebe. Ako u samoći srede svoje emocije, izbeći će mnogo sukoba i povređenih osećaja.

Meditacija i vođenje dnevnika takođe mogu pomoći.

Strelac

Strelci su idealisti, zabavni i velikodušni ljudi. Oni mogu doživeti vrlo jake emocije i zbog toga znaju postati vrlo depresivni. Međutim, brzo pronalaze rešenja koja će im pomoći da se osećaju bolje. To ponekad nije dobro jer uključuje i zavisnosti.

Iako Strelci nisu skloni tražiti pomoć kada su tužni, razgovor sa pouzdanim prijateljem ili savetnikom može biti vrlo koristan za njih.

Jarac

Jarci su poznati po dobroj samokontroli, disciplini i odgovornosti. Kada su tužni, mogu se osećati beznadno i pesimistično. Kao i Blizanci, Jarci takođe mogu početi preterano razmišljati. Kada prolaze kroz takve emocije, važno je dopreti do ljudi kojima mogu verovati. Pomaže ako se okruže pozitivnim timom koji će im pružiti podršku.

Dobar savetnik takođe može pomoći i predložiti vežbe uz koje će se osećati pozitivnije i optimističnije.

Vodolija

Vodolije su jedinstvene, progresivne i nezavisne. Kada su tužni, izbegavaju da pričaju o osećajima. Vodolijama može biti korisno da zapisuju svoje misli i da traže načine kojima se mogu povezati sa svojim emocijama na zdrav način.

Ribe

Ribe su mudre, saosećajne i umetničke duše. U razdobljima tuge, oni mogu "zaglaviti" u negativnim emocijama i setiti se bolnih stvari iz prošlosti. Mogu postati vrlo pesimistični.

Meditiranje, razgovor sa savetnikom i vođenje dnevnika može pomoći da ono što znaju dobije smisao, da se pomire s onim što ne znaju i krenu napred na svom putovanju.

