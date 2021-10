DOBIO CIGLU U GLAVU I OPLJAČKALI GA: Jedva preživeo, a kada je izašao iz bolnice postao pravi GENIJE, priča je HIT! (VIDEO, FOTO)

Prodavac kreveta i futona Džejson Padžet nije mario ni za šta osim zabave i jurnjave devojaka, a onda ga je jedna kobna noć zauvek promenila.

Džejson sada oko sebe samo vidi matematiku. Čak i kada pere zube on razmišlja matematički - on otvori slavinu i umoči četkicu u vodu 16 puta.

Padžet je toliko opsednut matematikom i razume tako složene koncepte da su ga nazivali genijem. Međutim, bivši prodavač futona sa Aljaske nije se uvek dobro služio brojkama. Pre nešto manje od 17 godina živeo je sasvim drugačijim životom u Takomi u Vašingtonu piše BBC.

- Može se reći da sam bio plitak. Život mi se u to vreme vrteo samo oko devojaka, žurki, pića, mamurluka i slično. Samo sam to ponavljao - ispričao je.

O matematici nije ni razmišljao, čak je nije ni voleo.

- Nekad sam govorio kako je matematika glupa i pitao sam se: "Pa ko to koristi u stvarnosti?". Mislio sam da sam pametan. Stvarno sam u to verovao - rekao je Džejson.

Ali u noći, na petak 13. septembra 2002. sve se promenilo. Dok je bio napolju s prijateljima, Padžeta su napala i opljačkala dvojica muškaraca ispred bara. Uzeli su mu podepanu kožnu jaknu.

- Čuo sam i osetio kada je prvi tip dotrčao iza mene i udario me u potiljak nekom ciglom ili kamenom. Tad sam ispred sebe video oblačić bele svetlosti kao da me neko upravo fotografisao. Sledeće čega se sećam je da sam bio na kolenima i da mi se vrtelo. Nisam znao ni gde sam ni kako sam došao do tu - objašnjava matematičar.

Padžet je prevezen u bolnicu gde su mu rekli da ima potres mozga i krvarenje bubrega zbog udarca u creva.

foto: Printscreen/Youtube

- Dali su mi injekciju protiv bolova i poslali me kući - priseća se.

Ali kad je došao kući, Padžetovo se ponašanje brzo i dramatično promenilo. Zadobio je traumatsku povredu mozga, koja može uzrokovati opsesivno kompulzivni poremećaj - OKP. U Džejsonovom slučaju, on se sve više bojao spoljnog sveta, a kuću napuštao samo kada bi išao po hranu.

- Sećam se samo da sam preko svih prozora u kući stavljao ćebad i peškire. Čak sam i sa penom zalepio ulazna vrata - govori Džejson.

Osim toga, počeo se bojati i klica i bakterija, što je imalo negativan uticaj na njegovu kćer koja bi došla kod njega zbog pregovora o starateljstvu s njegovom bivšom partnerkom.

- Kad bi došla, opsesivno bih prao ruke i čistio. Prvo sam joj izuo cipele, obukao čistu odeću i prao ruke - dodaje.

No, dok je Padžet doživljavao sve te negativne posledice svog napada, događalo se i nešto neverovatno. Način na koji je Džejson video stvari se promenio.

- Sve što je bilo zakrivljeno i izgledalo je kao da je malo pikselizirano. Voda koja odlazi niz odvod više nije izgledala kao da je glatka, tekuća stvar već kao da ima linije - objašnjava.

Isto se dogodilo i sa oblacima, sunčevom svetlošću koja je strujala između drveća i lokvi. Padžetu je svet u suštini izgledao kao retro video igrica.

- Bio sam iznenađen i zbunjen. Bilo je lepo, ali je bilo i strašno u isto vreme - kaže.

Zbog tih vizija, Padžet je počeo razmišljati o matematici i fizici. Internet mu je postao vredan izvor informacija pa je na njemu sve više i više čitao o matematici.

foto: Printscreen/Youtube

Naišao je na veb stranicu o fraktalima koja ga je zainteresovala. To je težak matematički koncept koji se, u najosnovnijem smislu, može uporediti sa snežnom pahuljom.

Fraktali su geometrijski objekti čija je fraktalna dimenzija strogo veća od topološke. Drugim rečima, to su objekti koji daju jednak nivo detalja nezavisno o razlučivosti koju koristimo. Dakle, fraktale je moguće uvećavati beskonačno mnogo, a da se pri svakom novom povećanju vide neki detalji koji pre povećanja nisu bili vidljivi, i da količina novih detalja uvek bude otprilike jednaka.

Padžet je bio fasciniran ovim konceptom, ali nije znao kako da ga opiše sve do jednog dana kada ga je njegova ćerka upitala kako radi TV.

- Kada gledate u TV ekran i vidite krug, to zapravo nije krug. Napravljen je od pravougaonika ili kvadrata i, ako pogledate izbliza, rub kruga stvara cik-cak. Možete uzeti te piksele i prepoloviti ih. Sve više ćete se približavati savršenom krugu, ali nikad ga zapravo nećete dosegnuti jer možete nastaviti rezati piksele na pola koliko god hoćete tako da razlučivost postaje bolja. No nikad nećete dobiti savršeni krug - objašnjava on.

Padžet je nakon toga jednostavno morao dodatno istražiti ovaj intrigantan koncept. Zbog toga je počeo da crta.

- Imao sam doslovno 1000 ili više crteža krugova, fraktala, svakog oblika koji sam uspeo da nacrtam. To je bio jedini način na koji sam uspeo učinkovito prenesem ono što sam video - kaže Džejson.

Padžet je verovao da njegovi crteži "drže ključ svemira" i da su toliko važni da ih uvek mora nositi sa sobom. Jedan dan dok je bio na izletu, prišao mu je čovek koji je primetio Padžeta s njegovim crtežima i rekao mu da izgledaju matematički.

- Pokušavam opisati diskretnu strukturu prostornog vremena na temelju Plankove dužine (malene merne jedinice koju je razvio fizičar Maks Plank) i kvantnih crnih rupa - rekao mu je Padžet.

Ispostavilo se da je čovek fizičar i prepoznao je matematiku visokog nivoakoju je Padžet crtao. Pozvao ga je da dođe na čas matematike, što je Padžeta navelo da se upiše na fakultet, gde je počeo da uči jezik koji mu je trebao da opiše svoju opsesiju.

Nakon tri i po godine, fakultet mu je u potpunosti promenio život. Počeo je da dobija ​​psihološku pomoć za svoj OKP, a čak je i upoznao devojku koja bi mu trebala u bliskoj budućnosti postati žena.

Kako bi saznao više o svom stanju, često je gledao internet u potrazi za informacijama pa je naišao na Berit Brogard, kognitivnu neuronaučnicu koja radi na Univerzitetu Majami.

Pričali su nekoliko sati preko telefona, a iz tih razgovora Brogard je pretpostavila da je Padžet imao sinesteziju - u suštini krstasto oštećenje mozga u kom se mešaju čula. Procenjuje se da sinestezija pogađa samo oko četiri posto stanovništva. Sinestezija je stanje u kojem stimuliranje jednog taktilnog puta uzrokuje automatsku stimulaciju drugog kognitivnog puta. Na primer, kada neko čuje zvono, možda će videti i žutu boju.

Stanje je uzrokovano vezama između delova mozga kojih nema kod drugih ljudi. Možete se takvi roditi ili je doživeti nakon neke vrste traume, ozlede, moždanog udara ili alergijske reakcije.

Za većinu ljudi čula sluha i vida su samo čula sluha i vida. No, za ljude koji imaju sinesteziju, ova čula su mnogo više.

Brogard veruje da je ozleda mozga koju je Padžet zadobio uzrokovala da razvije oblik sinestezije u kojoj su određene stvari podstaknule vizije matematičkih formula ili geometrijskih oblika. Kako bi testirala ove ideje, Brogard je dovela Padžeta u jedinicu za istraživanje mozga na Univerzitetu Alto u Helsinkiju, gdje je podvrgnut nizu istraživanja.

Dok je bio u MRI skeneru, stotine jednačina, uključujući lažne, bljesnule su na ekranu pred Padžetovim očima. Istraživači su zatim gledali koji delovi njegovog mozga zasvetlele kao odgovor.

- Otkrili su da imam pristup delovima mozga u koje inače ne možemo ući svesno, a takođe je i vizuelni korteks radio u sprezi s delom mozga koji se bavi matematikom, što očito ima smisla - kaže Padžet.

Brogardove hipoteze su se pokazale istinitima, a Džejsonu je službeno dijagnostikovan stečeni savant sindrom i oblik sinestezije. Konačno je dobio odgovore na svoje stanje.

Od dijagnoze, Padžet je objavio knjigu o svom iskustvu pod nazivom "Struck by Genius", obišao je svet pričajući ljudima svoju priču i edukujići ih o matematici. Cilj mu je da pomognu drugima koji su imali jedinstvene ili retke/zanimljive životne situacije objavljivanjem njihovih priča. Osim toga, prodaje i svoje crteže fraktala.

Dvojica muškaraca koji su ga napali te kobne septembarske noći nikada nisu osuđeni uprkos tome što ih je Padžet identifikovao i podigao optužnicu.

Godinama kasnije, jedan od muškaraca koji ga je napao, Brejdi Simons, poslao je Džejsonu pismo izvinjenja. Napisao mu je kako je bio na lečenju od zavisnosti.

- Ja sam sad potpuno druga osoba. Kad se osvrnem na to kakav sam bio u prošlosti, jednostavno se ne želim ni ne mogu videti -napisao je Brejdi u pismu.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:14 RODIĆKA SNIMALA ŠIJANA BEZ MAJCE DOK ĐUSKA! Bojana čestitala Mirku rođendan, a ono što mu je poručila je sve raznežilo