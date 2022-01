OVO JE VEROVANJE ZA OSOBE ROĐENE NA BOŽIĆ: Kažu da su veoma POSEBNI, a ovo je RAZLOG za to!

Probuditi se na božićno jutro, otvoriti oči i shvatiti da je na jedan od mnogima omiljenih dana u godini ujedno i vaš rođendan, zaista je poseban osećaj.

Osobe rođene na Božić vrlo su velikog i otvorenog srca prema drugima. Uvek su spremni da pomognu drugima, ali ujedno imaju i sposobnost velike samodiscipline, pa ne gube ni svoj fokus. Vrlo su strastveni u svemu što rade, bilo da je reč o karijeri, porodici ili prijateljima.

Kada se nešto dogovore s nekim, toga se i drže. Ne daju lažna obećanja ni u privatnom ni u poslovnom svetu. Štaviše, vrlo su realni oko toga šta mogu da daju, a kada su u to uključeni i drugi ljudi, daju sve od sebe kako nikoga ne bi izneverili i kako bi ispunili svoj deo dogovora. Pritom ostavljaju i snažan utisak skupom svojih veština, znanja i sposobnosti.

Kada je, pak, reč o ljubavi i partnerskim odnosima, osobe rođene na Božić veoma su nežne, romantične i poverljive. Privlače ih energične i inteligentne osobe u koje mogu da imaju poverenja, a jednom kada odluče da se skrase, učiniće sve što je u njihovoj moći da to bude za čitav život. Ali, ne žure u to ako nisu sigurni da je to zaista ono što su čekali i ako se ne osećaju sto odsto sigurnim u svoju odluku.

Osobi s kojom su u partnerskom odnosu žele da pruže čitav svet, ali ono što je njihova boljka jeste to što, uprkos svemu, nemaju uvek dovoljno hrabrosti da priznaju svoja osećanja drugoj strani jer često čekaju da im se u odnosima stvari dogode same od sebe, bez da daju dovoljno sebe za stvaranje početka veze. Naime, jedna od njihovih mana je pesimistizam pa na početku sumnjaju u pozitivan ishod.

