FREDERIKO SE IZ PARIZA DOSELIO U SELO U SRBIJI I NIKAD NIJE BIO SREĆNIJI: Ovde nema stresa, deca mi se još NIJEDNOM nisu razbolela

Portugalac Frederiko Rodrigez, njegova supruga i četvoro dece odlučili su da se porodično presele iz grada u selo.

Međutim, ovaj fudbalski trener nije izabrao neki manje naseljeni kraj u otadžbini, niti neko selo u Francuskoj, iako je dugo živeo u Parizu, već je došao u Srbiju, u selo Pavlovci, između Rume i Vrdnika, na obroncima Fruške Gore.

foto: Printskrin/Youtube/Tv Prva

Kako i sam Frederiko kaže, selidba u Srbiju bila je stvar sudbine. Naime, on je pre pet godina prvi put posetio našu zemlju kada je došao na odmor.

- Imali smo prijatelje koji tu žive. Videli smo da su Pavlovci mirno mesto, da se dobro živi, polako, da nema stresa. U Parizu mi je trebalo sat vremena da se dovezem do posla, sat vremena da se vratim, to je dva sata potrošenih, a ne radiš ništa - ispričao je on za "TV Prva".

foto: Printskrin/Youtube/Tv Prva

Boravak u Srbiji im se svideo, a najjači utisak ostavio je domaćin Dragan kod kojeg su bili tri i po nedelje.

- Imali smo dobar i prijateljski odnos, a jedno jutro je Dragan pravio svoju rakiju i pozvao me da mi nešto kaže. Rekao mi je da mi je žena trudna i da ćemo dobiti dečaka. Ja sam ga kroz smeh pogledao i pitao da se on nije malo zapio i da nije lud - priča Frederiko.

Međutim, kada su se vratili Pariz, posle mesec dana njegovoj ženi je izostao ciklus i rekla mu je da će da uradi test na trudnoću i da ide kod lekara. Kada je saznala da će dobiti dete, nisu mogli da veruju i odmah su zvali Dragana da mu kažu vest.

foto: Printskrin/Youtube/Tv Prva

- Javila se njegova žena i odmah je počela da plače i rekla mi je da je Dragan mrtav. Žena i ja smo već tad počeli da se dogovaramo šta ćemo dalje, a kada je otišla na pregled i saznala da nosi dečaka oboje smo bili potpuno šokirani. Pitala me kako ćemo mu dati ime. Samo sam rekao: Misliš da imamo neki izbor oko imena? Naravno, sina smo nazvali Dragan - priča Federiko koji se posle toga sa celom porodicom vratio u Srbiju, ali ovoga puta da ostanu. Zbog svoje odluke, nije se nijednom pokajao.

- Prvih godinu dana od kada smo došli deca nijednom nisu bila bolesna. Kada smo živeli u Parizu, bar jednom nedeljno smo morali da idemo kod pedijatra, ovde nismo išli nijednom.

(Kurir.rs)

Bonus video:

10:21 Milica se vratila na selo posle završenog mastera! Rešila da upotrebi znanje