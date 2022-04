AKO MAŠTATE O VELIKOM BOGATSTVU, HOROSKOP ĆE VAM SRUŠITI SNOVE: Ovim znacima ZODIJAKA nije suđeno da se OBOGATE

Ako se nadate da ćete se jednog dana obogatiti i da ćete kad umrete svojim naslednicima ostaviti ogromne količine novca, tekst koji se nalazi pred vama možda bi mogao da vam sruši snove.

Prema astrologiji, pet horoskopskih znakova ima više šanse od ostalih da ovaj svet napuste u siromaštvu, a evo i koji su to.

Strelac

Strelci su nesposobni da rade u timovima, a upravo to je ključna veština za održivost poslovanja. Što čovek bolje posluje, to ima i više novca, a Strelcima to zbog njihovog karaktera ne polazi baš za rukom.

foto: MONDO/Uroš Arsić

Blizanci

Blizanci znaju kako iskoristiti priliku kad im se pruži, ali problem je u tome što su nesposobni da donesu ispravnu odluku. Previše razmišljaju i nemaju jasno definisanu strategiju, zbog čega gotovo svaki plan propadne.

Rak

Rakovi najmanje od svih znakova teže tome da se obogate. Jednostavno ih ne zanimaju materijalne stvari, pa se ni ne trude da ostvare ikakav profit.

Vaga

Vage ne znaju kako da izađu iz svoje zone komfora i boje se da rizikuju. Previše su opterećene mogućim finansijskim rizicima pa radije ništa ne preduzimaju.

Ribe

Na prvi pogled, Ribe imaju sve predispozicije da postanu bogate jer su rođeni preduzetnici. Odvažne su i hrabre, ali imaju problema s preduzimanjem akcija uprkos svojim dobro osmišljenim planovima. Zbog toga njihove inovativne ideje često ostanu samo - ideje.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Bonus video:

09:10 USLUGE ASTROLOGA KORISTE BIZNISMENI I POLITIČARI! Hermetički astrolog Dimitrijević šokirao: Imaju svoj TIM, IZUZETNO SU USPEŠNI