VENČALI STE SE U VREME RETROGRADNOG MERKURA? CRNO VAM SE PIŠE! Astrolog Jelena Đokić otkrila šta će se sve desiti BRAČNIM PAROVIMA

Retrogradni Merkur ponovo pravi pometnju u našim životima. Na šta moramo da pazimo do 3. juna rekla je astrolog Jelena Đokić.

Ona je gostovala u "Uranku" na televiziji K1 i kazala da se sve što se odlagalo u ovom periodu desiti.

- Merkur je vladar Blizanaca i Devica. Kada se kreće retrogradnim hodom, nikako se ne preporučuje sklapanje brakova, odlazak na vantelesnu oplodnju i potpisivanje novih ugovora. Produženje postojećih ugovora je u redu, ali ako treba da sačinite neki novi, sačekajte da prođe retrogradni hod Merkura 3. juna. Možete se venčati u crkvi i napraviti proslavu, ali građansko sklapanje braka sa potpisom odložite. U suprotnom, brakovima koji su sklopljeni u vreme retrogradnog Merkura preti razvod, osim ako u natalnoj karti nemate podršku ove planete - upozorila je Jelena Đokić danas na televiziji K1.

Kad se planeta zaustavi na nebu, to je kao da promenite brzinu na vozilu.

- Zbog toga smo juče imali veliki broj saobraćajnih nesreća. Dokle god je Merkur retrogradan, neophodan je oprez na drumu. Nije sve tako crno i nije svima isto. Neke od najvećih globalnih mreža kao što su PayPal i Twitter pokrenute su baš u vreme kada je Merkur išao unazad. Sve što se odlaže, sada će se desiti. Mogući su sneg i grad gde im vreme i mesto nije, zemljotresi, „trešće“ se finansije. Na bankomatima će mnogi imati problema, ili neće raditi ili će im „pojesti“ kartice.

Još jedna važna stvar desila se na nebu, a to je ulazak Jupitera u znak Ovna.

- Ovo je važna promena jer je Jupiter planeta koja jednom u 12 godina uđe u neki znak. U Ovnu će biti do 28. oktobra kada kreće retrogradno i vraća se u Ribe, a u Ovna se vraća ponovo od 20. decembra 2022. i ostaće u ovom vatrenom znaku sve do 16. maja 2023. Ovan, Lav i Strelac, i kao znak i kao podznak biće podržani, kao i Vodolija i Blizanac u znaku i podznaku. To su znaci kojima savetujem da se otvore za ekspanziju i obilje u svom životu u svemu o čemu maštaju - savet je astrologa Jelene Đokić koja dodaje:

- Jupiter u junu i julu staje i doći će do rasplamsavanja sukoba između Rusije i Ukrajine.

- Kada je reč o Evroviziji, astrološkinja predviđa da će retrogradni Merkur doneti neka iznenađenja. Konstrakta će ostaviti sjajan utisak i „oduvaće“ sve, ali mislim da se pobeda čuva za nekog drugog. Možda Poljak iznenadi, videćemo - rekla je.

