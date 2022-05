POTPISALI SMO UGOVOR ZA STAN, A ONDA SAM OTKRILA DA ME VARA! Deset meseci agonije dovelo do teške odluke i obrta!

Prevarena žena otkrila je kako je živela sa svojim dečkom više od 10 meseci pre nego što je saznala istinu o njemu. Tvrdi da se njen muškarac viđao sa drugom ženom.

- Snepčet me je upravo danas podsetio da sam pre tri godine bila na jednom venčanju sa svojim dečkom - priseća se žena po imenu Kejti, koja je u videu na svom TikTok profilu ispričala da je preživela porodično nasilje.

- Upravo smo potpisali novi ugovor da se zajedno uselimo u veći, bolji, mnogo skuplji stan i ja sam bila ludo zaljubljena u njega. Nisam znala da je dan pre tog venčanja, na današnji dan pre tri godine, dok je radio u baru, prišao jednoj ženi i dao joj svoj broj telefona - nastavlja Kejti.

Ona je dalje otkrila da je prva poruka koju je žena poslala njenom tadašnjem dečku bila pitanje da li je samac. On je očigledno odgovorio da jeste.- I ta žena je na kraju bila žena sa kojom je imao aferu tokom 10 meseci naše veze. Sada je prošlo godinu i po dana od tada, tako da to što se ponekad setim toga, uopšte me ne dotiče. To me podseća da sam napravila pravi izbor kada sam odlučila da izađem iz te situacije - podelila je Kejti.

Kejti, koja često na internetu govori o svom iskustvu sa zabavljanjem sa navodnim narcisom, naišla je na saosećanje kod svojih pratilaca.

"Da, doneli ste pravu odluku", "Da li svi varaju? Ozbiljno. Gubim svaku nadu", pisali su korisnici.

foto: printscreen

Drugi su se takođe pitali kako joj je trebalo toliko vremena da otkrije aferu. Odgovarajući na jedan komentar, Kejti je tvrdila da je bila sa neimenovanim muškarcem više od godinu dana nakon što je afera počela, jer za to nije saznala duže vreme. Nažalost, Kejti je daleko od prve osobe koja je na internetu podelila svoju nesrećnu istoriju odnosa.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

Bonus video:

00:13 MISLILA JE DA JE NE ČUJU Studentkinja na onlajn nastavi komentarisala profesora zbog čega je ČAS STAO, on joj odgovorio samo JEDNO