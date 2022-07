SRPKINJA NAPRAVILA HAOS NA MREŽAMA JEDNOM REČENICOM: Opet su paradajz turisti u prvom planu, evo i zašto, oplela za sve pare!

Tokom letnjih meseci najvažnije je biti na moru, ali nemaju svi iste uslove. Neki jedu paštetu i povrće, najćešće paradajz, a oni dubljeg džepa uživaju u nečem lepšem. Međutim, svi žele samo jedno - da se odmore.

Međutim, upravo ovo je podiglo budu na društvenim mrežama, naročito tokom letnjih meseci, kada se svako malo osuje paljba po "paradajz turistima".

Na Tviteru je pre nekoliko dana osvanuo tvit u kojem je jedna korisnica osudila sve one koji negativno gledaju na ljude koji na more kreću sa hranom od kuće.

- Šta ima loše u paradajz turizmu? Ako je to način da neko dete vidi more, a znamo da je more zdravo, zašto da ne? To što vi dižete keš kredite da bi se k***** slikama sedam dana, pa posle jedete taj isti paradajz, to neka vam neko pogleda - napisala je ona.

Ovo pitanje je izazvalo reakcije kod mnogih tviteraša koji su uglavnom imali podeljena mišljenja o ovakvoj vrsti letovanja.

- Postoji i treća opcija - ili idem kao čovek, ili ne idem. Neću od deteta da pravim socijalni slučaj - naveo je jedan tviteraš.

Na ovaj komentar, odgovorila je i sama autorka tvita.

- Što je socijalni slučaj ako jede hranu koju svi mi jedemo kod kuće - napisala je.

Ipak jedno je sigurno - većina njih je iskusila i jednu i drugu opciju odlaska na more.

- Različito gledmo po pitanju odmora. Nekome je dovoljno čista soba, redovno menjanje posteljine i peškira (hotel tri zvezdice), jede šta stigne i po ceo dan se bavi nekakvim aktivnostima. Drugi vole luksuz. Dostupno je za većinu i jedno i drugo, samo kada na vreme uplate aranžman - glasilo je mišljenje jednog tviteraša, prenosi Blic.

Sledeći je skrenuo pažnju na to da ni paradajz nije toliko jeftin koliko se nekima čini.

- Potpuno sam zloban i pojedoh se živ pogotovo jer je paradajz dva-tri evra - naveo je.

U ostalim komentarima, uglavnom su se bavili činjenicom, da je more more, bilo da je sa paštetom na hlebu ili sa jastogom na pladnju, uz opasku da su ipak najbitnije uspomene.

- Išao sam sa roditeljima na more i kao "pun pansion" i kao "paradajz turista". Ovih prvih se i ne sećam više, a klopanje sendviča sa paradajzom na plaži se rado sećam - kaže jedan tviteraš.

Drugi dodaje da živi 50 metara od mora i "derem paradajz i paštete gotovo svaki dan i nareske ili kako se već zovu mesne doručke i sardine".

- Deci je najmanje bitno šta će jesti i gde će spavati - glasi jedan od tvitova u kojima su tviteraši pružili podršku onima koji vole ovakav način letovanja.

