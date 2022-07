TO JE NAJODVRATNIJE ŠTO IMAMO: Konobar iz Hrvatske ŠOKIRAO goste! Ceo region sluša i NE VERUJE svojim ušima! Ovaj čovek je HIT!

ISKREN DO SRŽI

Posao konobara nije nimalo lak. Iako niko ne voli one neljubazne, negde ih često, duboko u sebi, opravdavamo upravo zato što pretpostavljamo da mora da je svojevrsna noćna mora kada morate da udovoljavate hirovima i prohtevima raznih gostiju, jer moramo da priznamo, ima nas raznih.

Ipak, u moru neupečatljivih konobara, kad se izdvoji jedan poput ovog, koji vam do detalja govori o hrani na ovako zanimljiv način, to zaslužuje posebnu pažnju.

Naime, Marko Greg Gregov iz Hrvatske oduševio je ljude na inernetu nakon što je jedna hrvatska stranica podelila urenebasan snimak u kojem se vidi kako on do detalja gostima objašnjava šta se nalazi u svakom jelu. To ne bi bilo ništa čudno da Marko nije bio neverovatno iskren, pa je govorio i o stvarima koje su opšte poznate, ali se o njima retko govori.

On je čak u jednom momentu izgovorio rečenicu: ''To je najodvratnije od svega što imamo''.

Nakon što su gosti naručili jelo i to veoma raznovrsno, konobar im je doneo za sto i započeno detaljnu prezentaciju.

''Ovde imamo domaće raviole sa sirom i gljivama u umaku od tartufa, zatim kozice bez sulfata i preko sveži tartuf i ovaj đavo iz Italije, đavo ga odneo kako se zove.... da, parmezan'', započeo je on, prenosi Mondo.

Zatim su na red došle kozice u tempuri - tradicionalno prženo japansko jelo koje se sastoji od morskih plodova i povrća.

''To je najodvratnije od svega što imamo, znači najbliže hrani iz 'Meka' i jedino zbog toga je dobro. Svi volimo da idemo u 'Mek' iako glumimo da ne volimo, pa čak i nutricionisti koji 'melju' gluposti o tome'', nastavio je svoje izlaganje.

I sledeće jelo je nastavio da opisuje u istom duhu:

"Ova japanska tempura je bolest, znači Japanci su nenormalni. Oni stavljaju hleb i onda izvlače vodu iz njega, znači totalni idioti. To je servirano na vasabi sosu i jestivim algama koje se zovu nešto... Nemam ni pojma, ali su uzgajane u akvarijumu, a ne u moru'', objasnio je ovaj kuvar.

Za kraj je gostima poručio: ''Ajde sad, 'razbijte se od hrane'".

U komentarima se vidi koliko su se ljudi oduševili ovim konobarom, a jedan korisnik je napisao kako bi naručio to najodvratnije jelo samo da bi uživo čuo ovu prezentaciju.

U snimku pogledajte kako to izgleda.

