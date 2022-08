MILAN JE PRVI SRBIN U VRHU PORNO INDUSTRIJE! Ima po 10 orgazama dnevno, a ovo nije želeo da prihvati (FOTO, VIDEO)

Glumac u filmovima za odrasle iz Srbije koji se predstavio kao Lanmi Miami (27) pričao je u jednom intervjuu kako je uopšte ušao u tu industriju, kakav je rad sa glumicama iz tog žanra, da li je sa nekom od njih bio u vezi, da li bi se vratio u Srbiju.

- U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to iskreno želeo. Moje misli su bile fokusirane na to još od moje petnaeste godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao sa namerom da postanem deo industrije za odrasle. Tako da... pazite šta želite, možda vam se i ostvari - rekao je Lanmi Miami.

- U Americi audicija za to ne postoji, bar ne da ja znam. Dugo sam pretraživao po internetu sve o industriji za odrasle. Prijavio sam se gde god je to bilo moguće. Slao sam mejlove, pisao tekstualne poruke, zvao razne brojeve, slao fotografije. Tako da sam bukvalno uradio sve što je bilo u mojoj moći. U jednom trenutku mi se javio vlasnik jedne od agencija i pružio šansu. Čovek je bio spreman da rizikuje svoj novac i da mi pruži priliku. To se u ovom poslu jako retko dešava, ali recimo da sam ja imao sreće.

Prvi posao koji je dobio bio je video rađen za sajt "Hussie Auditions", a tada je imao scenu sa prelepom devojkom pod umetničkim imenom "Vienna Black".

- Pre snimanja sam bio presrećan jer mi se ostvario san. To je bilo moje prvo prefesionalno snimanje i početak karijere, a posle snimanja sam bio još srećniji jer sam se pokazao odlično na tom prvom snimanju koje je, ustvari, presudno u karijeri. Ostavio sam odličan utisak i to je presudilo - kaže Milan, koji sebe ne smatra ni glumcem, ni zabavljačem, nego, kaže, "profesionalnim perfomerom".

Neizbežno pitanje je bilo i najbliže okruženje - kako je izgledalo kada je porodici saopštio čime se bavi i zarađuje za život.

- Porodica me podržava i veruje u mene. Oni vide i osećaju koliko sam ja srećan, ustvari, zbog privilegije da radim ono što me ispunjava i čini srećnim! Nisam ja birao sa kojim ću se talentom roditi. Svako je rođen za nešto, a ja sam rođen baš za ovo! Mnogi ljudi ne pronađu sebe za ceo svoj život, a ja sam sebe pronašao sa svojih 25 - govorio je ranije ovaj glumac, odnosno performer, kako sebe naziva.

Kaže da je prve filmove takve vrste gledao još kao klinac, u sećanju su mu ostale scene iz filma "Tri karte za Holivud" i da je još tada, kao dete, takve scene prihvatao kao najnormalniju stvar. A prvi pravi film za odrasle gledao je u 5. razredu osnovne škole.

- Nisam prihvatio nijednu ponudu iz LGBT industije. Ta industrija je odvojena od strejt industrije. Honorari u LGBT industiji su neuporedivo veći u poređenju sa strejt industijom, ali moram da napomenem da ja nisam ušao u ovu priču zbog novca. Razlog zasto ovo radim je zato što to želim da radim i to me čini srećnim. Sebe vidim u 'strejt' industriji zauvek! - odgovorio je Lanmi Miami.

Na pitanje koliko seksa mu je dovoljno tokom nedelje Lanmi Miami kaže da je "zavisnik od orgazma i masturbacije"

- Zavisnik sam od orgazma i masturbiram skoro svaki dan. Nekad mi se desi i da dozivim 5 orgazama tokom dana. Kad se samo setim kada sam kao dete prvi put otkrio masturbaciju, nisam izlazio po sat vremena iz kupatila. Masturbirao sam po ceo dan, nekad čak i do 10 puta u toku dana - rekao je Lanmi Miami.

(Kurir.rs/MONDO)