DA LI STE MEĐU NJIMA? Ovi horoskopski znakovi su najviše LJUBOMORNI u ljubavnim vezama

Mnogi će se složiti da je ljubomora jedan od najvećih problema u ljubavnim vezama, a neki horoskopski znakovi su joj naročito skloni.

Na prvom mestu je Bik. Ovaj horoskopski znak naročito voli materijalne stvari i zato želi da stvori luksuzan život, koji će deliti s osobom koju voli. Međutim, tu nastaje problem. Počinju da misle da je i partner nešto što im pripada, da ga stalno mora držati na oku i očajnički želi da zna svaki njihov potez.

foto: Shutterstock

Lavovi žele da budu u centru pažnje svojih partnera. Ukoliko osete da ne dobijaju dovoljno pažnje koju zaslužuju, postaju ljubomorni, nesigurni i ljuti. To najviše ima veze s njihovim egom, a ne sa strahom od gubitka partnera. Ako ne dobiju ono što žele, povlače se i traže vreme da zaleče svoje zamišljene rane.

foto: Shutterstock

Devica generalno ima problem s ljubomorom pa je tako i u ljubavnim vezama. To je zato što je veoma stroga prema sebi. Ova njena "problematična" priroda dovodi do pojave ljubomore čak i u slučajevima kada nema razloga za to. Devica se konstantno bori da ne bude preterano pesimistična, a ta borba loše utiče na njen odnos s partnerom.

Škorpija ima probleme sa sticanjem poverenja u partnera. U strahu je od moći svojih emocija i intuicije. Sve vreme je na oprezu i može biti toliko ljubomorna da prati partnera svuda.

(Kurir.rs/Klix ba)

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 9.12.2022.