KOME VIŠE VERUJETE, PSIHOLOGIJI ILI ASTROLOGIJI? Oštra polemika pred kamerama Kurira: Znam koje su posledice VEROVANJA ZVEZDAMA

Od ljudi koji veruju u sudbinu zapisanu u zvezdama, izrađuju natalne karte ili čitaju šta ih čeka u budućnosti na kraju svog omiljenog časopisa, preko onih koji imaju fleksibilan stav pa ga čitaju radi zabave, pa sve do onih kojima ideja da nam je sudbina zapisana u kretanju zvezda deluje kao priča za malu decu.

Ma kojoj od ovih grupa da pripadate, kako će se saznanje da psihologija ima nekoliko objašnjenja za ovaj fenomen uklopiti u vaše verovanje u horoskop, odnosno astrologiju?

foto: Profimedia

Kome verovati? Astrologu ili psihologu?

Na ova pitanja odgovore su dali gosti u studiju Snežana Repac, psiholog i Dušan Cincović, astrolog.

Kako je Cincović naglasio u astrologiji se može videti potpuna psihologija jedne ličnosti, a u nastavku je pojasnio zašto.

- To se pokazuje u praksi. Uloga astrologa je da pomogne osobi da razjasni i da orijentaciju osobi gde su njene određene slabe tačke. Veoma je bitno i Sunce i Mesec. Sunce je volja, a Mesec emocionalno stanje. Ako oni nisu u balansu i u lošem su aspektu imamo snagu i volju nasuprot emocijama, egoizam, vidi se tiranija, ili infantilnost... Vidi se slika osobe, a uloga astrologa je da na pravi način protumači sve znakove - kazao je Cincović.

Pisholog Repac polazi sa osnovnog stanovišta nauke kojom se bavi, kazavši da je njena lična želja da sazna kako se astronomski aspekti na nebu povezuju sa psihološkim karakteristikama.

- Psihologija nije postojala u davnim vremenima. Kako su oni došli do tih saznanja, to me veoma interesuje. Imamo psihološki profil osobe i gledajući njega i njegovu natalnu kartu, kao da je profil oslikan na nebu nekim sticajem okolnosti. Znam kakve posledice može da izazove bavljenje isključivo astrologijom - rekla je Repac.

04:21 KOJE SU POSLEDICE BAVLJENJA ISKLJUČIVO ASTROLOGIJOM?

Astrolog mora da ima iskustvo i znanje i da dođe do spoznaja koje nigde ne pišu, na primer Mesec je strahovito bitna planeta, istakao je Cincović.

- Prema Mesecu možemo videti kako se osoba ponaša u datim situacijama. Kada je on napadnut vidimo da li osoba ima samopouzdanja, da li su prisutni nesvesni strahovi, kako se ponaša u situacijama koje nisu jednostavne. Bitno je da čovek upozna sebe - kazao je Cincović i dodao:

- Nemamo svi istu sudbinu. Neko će veoma lako doći do uspeha, a neko mora da se trudi. Astrologija nudi mogućnosti, a koji će epilog biti zavisi od osobe. Ako je vama dobar period za nešto, tada ste aktivni i idete u susret dešavanjima, ako znate šta hoćete. Što čovek više zna - shvata da mora da ima novih spoznaja. Nisu svi inteligenti ljudi pametni, pametan donosi dobru odluku - pojašanjava Cincović.

Repac smatra da čovek prvo treba da se obrati sebi i da potom traži stručnu podršku.

- Ako se obraća astrolozima, nije to greška, to je dopunska podrška, ali nisam za to da se isključivo drži za to, jer to znači da čovek ne može da drži sudbinu u svojim rukama. Svi oni koji su se rodili istog trenutka u isto vreme imaju istu sudbinu, oni imaju istu natalnu kartu i potpuno su isti - rekla je Repac, navevši to kao argument protiv astrologije, koji pokazuje da je svaka osoba jedinstvena i neponovljiva.

foto: Kurir tv

Cincović je istakao da svako ima izbor da izloženo primeni, ili ne primeni.

- Ja radim horoskope 35 godina. Nisam imao ni jednu primedbu za to vreme. Sve zavisi od ličnog načina života i kakve su vaše emocije. Neko može da prihvati, a neko ne, ja ću naći način da ga upozorim. Dalje delovanje zavisi od toga šta će osoba činiti i kakve će odluke donositi. - stao je u odbranu svoje "branše" Cincović.

Repac se nadovezuje pitanjem o poreklu astrologije.

- Kome mi poveramo svoju sudbinu? Psihologija se bavi empirijskim istraživanjem. Astrologija se zasniva na istom tom. Međutim koji je udeo oslonca ljudi na to što može da bude nespoznato? - upitala je, dok se Cincović saglasio sa pitanjem voditeljke da su astrolozi istovremeno i psiholozi i da je dobar astrolog i dobar psiholog.

