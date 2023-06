OVAJ GENERAL JE IZGRADIO PANČEVO! Književnik Nemanja Rotar: Pre njega tu su bile baruštine, a ime grada potiče od reči PANUKA

Iako je najpoznatiji po buvljoj pijaci i nažalost po zagađenosti vazduha, grad Pančevo je grad sa mnogo značajnih kulturnih događaja, sa vrlo zanimljivom istorijom i jedan je od najlepših gradova u Banatu.

- Ima grada potiče od reči Panuka - Pančina što znači stajaća voda. Ovde su bile baruštine i ostalo je nešto od te baruštinske atmosfere što mi nije drago - kaže Nemanja Rotar, književnik.

Ispričao je kakav su utisak o gradu imali važni evropski zvaničnici koji su prolazili kroz Pančevo.

- Kada se vraćamo u prošlost bila su dve značajne osobe koje su prolazile kroz Pančevo i zabeležile svoje utiske. Jedan Bertrandon Dela Brokijer koga je poslao Filip Dobri da završi neke poslove na austrijskom dvoru. On je prošao kroz Pančevo i video to močvarno zemljište i travu koja bila toliko visoka da se ni konjanik ne može videti od nje - erkao je Rotar i dodao:

- Nakon jednog veka čuveni turski putopisac Evlija Čelebija isto se malo zgroizio tim močvarama i nije baš ostavio dobar zapis. Napisao je samo da je to jedna vojna utvrda.

A onda se u Pančevu pojavio čovek koji je praktično izgradio moderno Pančevo:

- Nakon toga dolazi čovek koji je reformisao grad. On je napravo moderno Pančevo. To je brigadni general Mihoil Mihaljevič. U 18. veku on je popločao ulice, izgradio narodnu baštu i ušorio ulice. Sa tim brigadnim generalom Pančevo je postalo moderan grad.

